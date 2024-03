Hà Nội: Kịp thời khống chế đám cháy kho linh kiện tại Đông Anh

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ chức triển khai khống chế và dập tắt đám cháy. (Ảnh: Công an thành phố Hà Nội)

Ngay khi tiếp nhận thông tin ban đầu về đám cháy tại kho chứa linh kiện thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hoya Glass Disk Việt Nam tại Lô J3, J4 (Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố đã điều động 04 xe chữa cháy của Công an huyện Đông Anh và Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 3 - Phòng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ - Công an Thành phố xuống hiện trường tổ chức triển khai chữa cháy.

Cùng với đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ cũng điều động 01 xe chỉ huy chữa cháy, cùng 01 xe tải chở phương tiện đến hiện trường để chỉ huy chữa cháy.

Khu vực xảy cháy là kho để vật tư, máy móc, có diện tích khoảng 100 m2, được nối thông với khu vực nhà xưởng sản xuất, có diện tích gần 2000m2. Nhận định tình hình đám cháy không có người mắc kẹt, tuy nhiên diễn biến phức tạp, có khả năng cháy lan do chất cháy chủ yếu là các nguyên liệu dễ bắt cháy, vận tốc cháy lan nhanh như túi lọc máy rửa, bàn chải nhựa vệ sinh máy móc, túi cuộn nilon,…

Lực lượng chữa cháy kịp thời khai thác nguồn nước, tấn công tiếp cận, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận, đồng thời chỉ đạo lực lượng Công an xã đảm bảo an ninh trật tự khu vực xảy cháy.

Đến 22 giờ 27 phút cùng ngày, đám cháy đã được lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành Khu công nghiệp và lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở dập tắt hoàn toàn, qua đó bảo vệ không để ngọn lửa cháy lan sang khu vực nhà xưởng gần 2000m2.

Theo thống kê ban đầu, vụ cháy không có thiệt hại về người, tổng diện tích khu vực xảy cháy khoảng 20m2.

Nguyên nhân của vụ cháy ban đầu đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật./.