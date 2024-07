Hải Phòng đứng đầu các thành phố trực thuộc Trung ương về tăng trưởng kinh tế

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. (Ảnh: Minh Huệ/TTXVN)

Thành phố Hải Phòng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng đầu năm nay, đứng thứ 5 cả nước, thứ 2 vùng Đồng bằng Sông Hồng và đứng đầu các thành phố trực thuộc Trung ương.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân đã thông tin tại Phiên họp thường kỳ tháng Sáu của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, vào chiều 3/7.

Một số lĩnh vực tăng trưởng đạt 2 con số như sản xuất công nghiệp, sản lượng hàng hóa thông qua cảng, vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn, thu ngân sách... Các hoạt động du lịch, dịch vụ phục hồi rõ nét; chính sách an sinh, xã hội phát huy hiệu quả.

Ông Lê Anh Quân nhấn mạnh nhiệm vụ đặt ra 6 tháng cuối năm nay rất nặng nề. Do đó, thành phố tập trung nâng cao chất lượng dự báo và có giải pháp chủ động, kịp thời thích ứng với diễn biến tác động bất lợi đến kinh tế-xã hội. Các cấp, ngành cần thường xuyên kiểm tra, phân tích, đánh giá tiến độ, mức độ hoàn thành các chỉ tiêu để có điều chỉnh, bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp thích hợp.

Thành phố hoàn thành sơ kết Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 35/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng; Nghị quyết số 39- NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

Cùng đó, thành phố tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong đó ngành Thuế tiếp tục rà soát các nguồn thu có dư địa tăng thu; tăng thu qua thanh tra, kiểm tra; tăng thu qua thu nợ; tập trung quyết liệt vào các khoản thu, sắc thuế chưa đạt tiến độ thu bình quân.

Rà soát các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế và hóa đơn, doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi thuế để phát hiện các hành vi khai sai, trốn thuế, áp dụng ưu đãi thuế không theo đúng quy định của pháp luật; rà soát, đảm bảo tiến độ xác định giá đất cụ thể; thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá tài sản công, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để tăng thu ngân sách Nhà nước...

Lắp ráp linh kiện điện tử dùng cho ngành máy in tại Công ty TNHH công nghệ điện tử Chee Yuen Việt Nam, vốn đầu tư của Đài Loan, Trung Quốc ở khu công nghiệp An Dương, huyện An Dương. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Phó Chủ tịch Thường trực Lê Anh Quân cũng đề nghị các đơn vị, sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục tổ chức lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải đến năm 2045, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2024; nghiên cứu thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam thành phố Hải Phòng, tạo động lực mới phát triển thành phố. Đồng thời tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các khu công nghiệp mới, dự án, công trình trọng điểm gồm Bến số 3, 4, 5, 6, 7, 8 tại khu vực cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng; các dự án khu đô thị, nhà ở xã hội.

Thành phố tiếp tục thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong cấp Giấy phép kinh doanh có điều kiện; tham mưu xây dựng sáng tạo các mô hình mới hướng dẫn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp lập, hoàn thiện hồ sơ khi thực hiện các thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hành chính toàn trình và thủ tục cấp Giấy chứng nhận kinh doanh có điều kiện để tăng tỷ lệ người dân và doanh nghiệp nộp được hồ sơ hợp lệ ngay từ lần nộp đầu tiên và giảm tỷ lệ hồ sơ phải sửa đổi bổ sung ở mức thấp nhất.

Đồng thời, thành phố đổi mới tổ chức gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thông qua nhiều hình thức khác nhau để nâng cao hiệu quả đối thoại, nắm bắt nhanh chóng khó khăn để kịp thời giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Trong 6 tháng đầu năm nay, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) ước tăng 10,32% so với cùng kỳ; trong đó, nhóm công nghiệp-xây dựng ước tăng 12,76%; nhóm dịch vụ ước tăng 8,54%; nhóm nông, lâm, thủy sản ước tăng 0,86%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp ước tăng 5,77%.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt gần 60.813 tỷ đồng, tăng 34,77% so với cùng kỳ, bằng 62,15% dự toán Trung ương giao và bằng 56,96% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao; trong đó, thu nội địa ước đạt trên 29.862 tỷ đồng, tăng 100,09% so với cùng kỳ, bằng 79,46% dự toán Trung ương giao.

Thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) tại Hải Phòng ước đạt trên 1.551 triệu USD, đạt 77,58% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 17,214 tỷ USD, tăng 28,87% so với cùng kỳ, bằng 51,26% kế hoạch năm. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng ước đạt 75,7 triệu tấn, tăng 9,03% so với cùng kỳ. Số lượng khách du lịch đến thành phố Hải Phòng ước đạt trên 4,270 triệu lượt, tăng 16,25% so với cùng kỳ.../.

