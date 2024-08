Hàn Quốc: Phát hiện sản phẩm bán trên AliExpress, Temu, Shein chứa chất độc hại

(Ảnh minh họa. Nguồn: Getty images)

Ngày 14/8, chính quyền thành phố Seoul cho biết nhiều sản phẩm dành cho nữ giới và được bán trên một số nền tảng mua sắm trực tuyến phổ biến nhất thế giới chứa chất độc hại, đôi khi cao gấp hàng trăm lần so với mức cho phép.

Theo hãng tin Yonhap, thành phố Seoul đã tiến hành kiểm tra an toàn đối với 144 sản phẩm được bán trên 3 ứng dụng mua sắm của Trung Quốc gồm AliExpress, Temu và Shein từ ngày 12/7-9/8.

Các sản phẩm được kiểm tra bao gồm 94 hộp đựng thực phẩm, 13 sản phẩm trang điểm, 28 xăng đan và mũ, cùng với 9 sản phẩm vệ sinh. Kết quả cho thấy 11 sản phẩm có vấn đề về an toàn.

Cụ thể, nhà chức trách phát hiện 2 đôi xăng đan có chứa chất hóa dẻo phthalate với hàm lượng vượt quá mức cho phép lần lượt là 167,5 lần và 229,2 lần. Chất hóa dẻo gốc phthalate được xếp vào loại chất gây ung thư và có nguy cơ gây vô sinh. Hai đôi xăng đan chứa niken, có thể gây viêm da do tiếp xúc, với lượng cao hơn từ 2-9 lần so với mức cho phép.

Ngoài ra, 3 chiếc mũ có lượng formaldehyde cao gấp 2 lần so với mức cho phép hoặc có mức thang đo pH là 9,3, vượt giá trị pH chuẩn trong khoảng từ 4-9. Các trường hợp khác bao gồm 2 nồi nhôm chứa lượng niken gấp đôi mức cho phép và 2 lọ sơn móng tay có lượng dioxane cao gấp 3,6 lần và lượng methanol cao gấp 1,4 lần so với mức an toàn.

Chính quyền thành phố có kế hoạch yêu cầu các nền tảng trực tuyến của Trung Quốc ngừng bán 11 sản phẩm có vấn đề về an toàn nói trên.

Một quan chức thành phố Seoul khuyến cáo mọi người nên đặc biệt thận trọng khi mua dép và mũ do những sản phẩm này tiếp xúc trực tiếp với cơ thể con người.

Về phần mình, đại diện Shein cho biết công ty hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thử nghiệm của bên thứ ba ở nước ngoài để thường xuyên tiến hành thử nghiệm lấy mẫu và đảm bảo các sản phẩm của nhà cung cấp đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn sản phẩm.

Theo công ty này, các nhà cung cấp được yêu cầu tuân thủ các tiêu chuẩn và biện pháp kiểm soát của Shein, cũng như các quy định luật pháp về an toàn sản phẩm tại những nước mà công ty đang hoạt động.

Trong khi đó, người phát ngôn của Temu thông báo công ty đã lập tức mở cuộc điều tra nội bộ sau khi nhận được thông báo của chính quyền Seoul.

Bên cạnh đó, nền tảng này cũng nhanh chóng xóa các sản phẩm có vấn đề trên ứng dụng và đang củng cố hệ thống, cũng như tích cực hướng dẫn cho các nhà cung cấp để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và quy định hiện hành của nước sở tại./.

