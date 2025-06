Hàng nghìn người dân hào hứng theo dõi ngày hội “Vinh quang Công an Nhân dân”

Ngày 6/6, tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ và đại lộ Lê Lợi (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) tưng bừng khai mạc chương trình “Vinh Quang Công An Nhân Dân Việt Nam” do Bộ Công an tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 77 năm thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, hướng tới chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 -19/8/2025) . Chỉ trong vài giờ, hàng nghìn người dân Sài Thành đã đổ về đây, hòa mình vào không khí sôi động của sự kiện. Hàng loạt phương tiện tối tân được giới thiệu tại sự kiện như: Xe thiết giáp, xe chống bạo loạn, drone giám sát, thiết bị nhận diện khuôn mặt, cùng robot chữa cháy có khả năng tiếp cận đám cháy ở khoảng cách 30 mét… .

Mô phỏng nghiệp vụ bảo vệ Nguyên thủ. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Hoạt động đáng chú ý, thu hút người dân thành phố là màn đồng diễn đặc sắc: Đội hình mô tô hộ tống uyển chuyển di chuyển như vũ điệu sắt, mô phỏng nghiệp vụ bảo vệ nguyên thủ. Cảnh khuyển phối hợp nhịp nhàng cùng chiến sĩ truy bắt tội phạm, giải cứu con tin trong các tình huống giả định. Đặc biệt là màn võ thuật, khí công với những pha ra đòn dứt khoát khiến khán giả nín thở, sau đó bùng nổ trong tiếng vỗ tay, cho thấy sự rèn luyện gian khổ của lực lượng công an.

Tham gia sự kiện, người dân có cơ hội trải nghiệm “Một Ngày Làm Chiến Sĩ" trực tiếp tham gia 22 hợp phần tương tác: Thử thách phòng cháy chữa cháy, mặc trang phục chuyên dụng nặng 30kg, dập lửa bằng bình cứu hỏa, thoát nạn trong mô hình xe bus cháy. Gian hàng an ninh mạng: Hướng dẫn nhận diện lừa đảo online, bảo mật tài khoản cá nhân. Khu thể lực: Leo thang dây, vượt hang tối, giải đố biển báo giao thông. Bên cạnh đó, là hành hành trình 80 năm tự hào qua công nghệ đa giác quan và Bảo tàng Vinh quang Công an tái hiện lịch sử hào hùng qua công nghệ hiện đại. Màn hình LED khổng lồ chiếu những thước phim về chiến công từ kháng chiến chống Pháp đến cuộc chiến chống tội phạm đa quốc gia, kết hợp hiện vật như chiếc radio thập niên 1950 hay thiết bị AI phân tích tội phạm.

Người dân háo hức đứng xem lực lượng Công an nhân dân biểu diễn trống hội. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Sự kiện không chỉ tôn vinh truyền thống 80 năm, mà còn thắp lên niềm tin về một lực lượng công an “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, sẵn sàng đồng hành cùng nhân dân bước vào kỷ nguyên mới, Với ước tính hơn 20.000 lượt người tham gia trong ngày đầu tiên của sự kiện, điều này không chỉ chứng kiến sức mạnh hiện đại của lực lượng công an, mà còn cảm nhận rõ “tình quân dân như cá với nước” – nền tảng bền vững cho sứ mệnh bảo vệ an ninh Tổ quốc./.