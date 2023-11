Hoa Kỳ hỗ trợ nâng cấp hệ thống quản lý điều trị bệnh lao ở Việt Nam

Các đại biểu ấn nút ra mắt hệ thống giám sát và quản lý thông tin bệnh lao phiên bản nâng cấp (VITIMES). (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 30/11, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua Dự án USAID hỗ trợ chấm dứt bệnh lao và Chương trình Phòng chống Lao Quốc gia đã ra mắt Hệ thống Giám sát và Quản lý thông tin bệnh lao phiên bản nâng cấp (VITIMES).

Tiến sỹ Đinh Văn Lượng - Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Trưởng ban điều hành Dự án Phòng chống lao Việt Nam cho hay Hệ thống này sẽ giúp giám sát ca bệnh lao và lao tiềm ẩn, quản lý chương trình thông qua các công cụ nâng cao nhằm góp phần củng cố dịch vụ điều trị và dự phòng lao tại Việt Nam trong những năm tiếp theo.

Hệ thống VITIMES triển khai ở 900 cơ sở y tế

Tiến sỹ Đinh Văn Lượng cho hay bắt đầu từ năm 2019, USAID đã hợp tác với Chương trình Phòng chống Lao Quốc gia để hỗ trợ Chính phủ Việt Nam phát hiện, điều trị và báo cáo những người mắc lao chưa được phát hiện trong cộng đồng. Một trong những hợp phần quan trọng là nâng cấp hệ thống VITIMES để có thể giám sát chương trình chống lao một cách toàn diện.

VITIMES là Hệ thống giám sát và quản lý thông tin bệnh lao được Chương trình chống lao Quốc gia xây dựng và triển khai từ năm 2010. Hiện tại, VITIMES đang được triển khai tại 63 tỉnh/thành phố và hơn 900 cơ sở y tế tuyến quận/huyện và tương đương trên toàn quốc với chức năng chính là quản lý các báo cáo. Số liệu quan trọng của Chương trình chống lao Quốc gia, phục vụ việc theo dõi, giám sát, nghiên cứu khoa học, lập kế hoạch và ra quyết định.

Tiến sỹ Đinh Văn Lượng - Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Trưởng ban điều hành Dự án Phòng chống lao Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)



Theo ông Lượng, các dữ liệu hiện tại trên VITIMES chủ yếu là về lao nhạy cảm, thiếu các cấu phần về lao kháng thuốc, lao tiềm ẩn, quản lý người tiếp xúc cũng như thiếu sự kết nối, trao đổi dữ liệu với các hệ thống khác như hệ thống dữ liệu của bảo hiểm xã hội, phần mềm quản lý bệnh viện (HIS), hệ thống thông tin điện tử của Chương trình HIV hay phần mềm quản lý dữ liệu xét nghiệm của Chương trình chống lao Quốc gia.

Việc nâng cấp hệ thống VITIMES là cần thiết vì sẽ giúp Chương trình chống lao Quốc gia kiện toàn, chuẩn hóa hệ thống giám sát và quản lý thông tin, sẵn sàng để kết nối trao đổi dữ liệu với nhiều hệ thống khác hiện tại và trong tương lai. Các dữ liệu của Chương trình chống lao Quốc gia được quản lý tập trung trên một hệ thống sẽ tạo thuận lợi trong việc quản lý, cung cấp và phân tích số liệu, giúp cho việc ra quyết định được kịp thời và chính xác hơn.

Thông tin điện tử toàn diện về bệnh lao

Phát biểu tại sự kiện bà Aler Grubbs - Giám đốc USAID Việt Nam nhấn mạnh đây là sự kiện quan trong để chia sẻ các kết quả về hoạt động liên quan đến phòng chống bệnh lao của Việt Nam, một phần quan trọng trong hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Hệ thống mới với cách làm mới kiểm soát các dữ liệu để công tác phòng chống lao được hiệu quả hơn, tăng cường phát hiện các ca bệnh mới để những trường hợp mắc bệnh lao đều nhận được cung cấp dịch vụ cần thiết trong điều trị.

Bà Aler Grubbs - Giám đốc USAID Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)



Theo bà Aler Grubbs, Hệ thống VITIMES nâng cấp là một hệ thống thông tin điện tử toàn diện về bệnh lao, tích hợp đầy đủ các phân hệ, bao gồm các mô-đun dữ liệu, quản lý phát hiện và điều trị lao nhạy cảm, lao kháng thuốc và lao tiềm ẩn. Hệ thống VITIMES nâng cấp sẽ góp phần làm giảm gánh nặng trong việc ghi nhận và báo cáo cho nhân viên y tế. VITIMES cũng sẽ cung cấp các báo cáo, phân tích dữ liệu giám sát bệnh lao để từ đó hỗ trợ các cấp đưa ra các quyết định cho chương trình.

USAID và Chương trình Phòng chống Lao Quốc gia sẽ tiếp tục hợp tác để đảm bảo tất cả các tuyến trong hệ thống phòng chống lao, từ tuyến trung ương, đến tỉnh, huyện, xã có đủ năng lực để tiếp cận tới những nhóm cộng đồng dễ tổn thương và cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao tới những đối tượng cần hỗ trợ.

Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương nhấn mạnh sự kiện ra mắt VITIMES phiên bản nâng cấp cũng là hoạt động khẳng định sự cam kết của USAID trong việc hỗ trợ Việt Nam duy trì công tác kiểm soát bệnh lao nhằm giảm 90% tỷ lệ mắc lao, giảm 95% tỷ lệ tử vong do lao so với mức độ của năm 2015 và không một hộ gia đình nào phải chịu chi phí thảm hoạ do lao gây ra, nhằm đạt được mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2035.

Dự án USAID Hỗ trợ chấm dứt bệnh lao, do tổ chức FHI 360 triển khai, hỗ trợ chương trình chống lao ở cấp quốc gia và tại 9 tỉnh, bao gồm: An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Khánh Hòa, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tây Ninh và Tiền Giang./.