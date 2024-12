Quảng Ninh: Bệnh viện chuyển đổi số mạnh mẽ trong khám chữa bệnh

Người dân làm thủ tục khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chuyển đổi tại các bệnh viện số giúp cho người bệnh bớt thời gian chờ đợi, giảm bớt bệnh án giấy/loại bỏ phim nhựa cũng giúp bệnh viện giữ môi trường sạch, tránh bụi bặm.

Quảng Ninh hiện nay là một trong những địa phương đi đầu trong chuyển đổi số y tế trong công tác khám chữa bệnh và các giải pháp xử lý chất thải y tế giúp bệnh viện xanh sạch đẹp, tránh nguy cơ nhiễm khuẩn. Thực tế, việc chuyển đổi số mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh và cả bác sỹ và cơ sở y tế.

Người dân chỉ cần đến trước 10 phút theo lịch hẹn

Thông tin về công tác chuyển đổi số tại bệnh viện, ông Nguyễn Bá Việt - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết những năm gần đây, cùng với những chỉ đạo quyết liệt về chuyển đổi số tại tỉnh, bệnh viện đã đẩy mạnh chuyển đổi số hướng đến mô hình bệnh viện thông minh. Hiện nay, bệnh viện đã đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ đạt mức 6/7 theo các nhóm tiêu chí của Bộ Y tế. Đáng lưu ý bệnh viện đã áp dụng và thanh toán không dùng tiền mặt, 100% bệnh nhân vào thanh toán qua các ứng dụng ngân hàng.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính khi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế bổ sung, làm rõ các hình thức khám bệnh, chữa bệnh mới được thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế như khám bệnh, chữa bệnh từ xa...

“Những năm trước, tỷ lệ người bệnh đặt lịch khám qua các kênh điện tử còn thấp. Sau 4 năm thực hiện chuyển đổi số, áp dụng bệnh án điện tử, đến nay, tỷ lệ đặt lịch khám trước trực tuyến đã nâng lên hơn 90%. Hình thức đặt lịch được bệnh viện triển khai qua nhiều kênh khác nhau như: Gọi điện thoại, zalo, website bệnh viện, qua app... Lịch hẹn khám và tư vấn được phân bổ trải đều trong ngày giúp hạn chế tình trạng quá tải cục bộ. Bệnh nhân chỉ cần đến viện trước lịch hẹn 10 phút, không phải mua sổ giấy khám bệnh nếu không có nhu cầu. Quá trình khám chữa bệnh chỉ cần một mã QR để bệnh nhân đi các khoa, phòng khám và thực hiện các chỉ định,” Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho hay.

Chiếu chụp cho bệnh nhân Khoa Chẩn đoán Hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phân tích về những tiện ích của đặt lịch khám trước, ông Nguyễn Bá Việt nhấn mạnh ớiv chuyển đổi số, điều khiến bệnh nhân hài lòng nhất là được chủ động nắm rõ quá trình khám chữa bệnh mà không phải thấp thỏm chờ đợi không biết bao giờ tới lượt, bao giờ có kết quả... Tổng thời gian từ lúc đến viện tới lúc ra về giảm hơn 2 giờ đồng hồ. Đối với bệnh viện, các bác sỹ khi đi buồng thăm khám có thể tra cứu thông tin bệnh nhân bằng phần mềm trên điện thoại thay vì lật từng trang bệnh án giấy.

“Tôi từng nhận được nhiều cuộc điện thoại từ bệnh nhân phàn nàn vì phải chờ đợi lâu khi đến bệnh viện khám, thủ tục giấy tờ nhiêu khê, chụp phim X-quang thì phải chờ hàng giờ mới được trả kết quả, nhà vệ sinh bệnh viện thì bốc mùi... Thế nhưng, hiện nay, mọi thứ đã khác. Từ ngày ứng dụng các kênh đặt lịch khám, bệnh nhân, kể cả người nhà tôi, vào viện không cần quen biết, nhờ vả ai để được xếp lịch khám hay chụp chiếu sớm," bác sỹ Nguyễn Bá Việt cho hay.

Tại Khoa Chẩn đoán Hình ảnh, Khoa Xét nghiệm của bệnh viện, bệnh nhân vào chụp phim X-quang hay lấy mẫu xét nghiệm máu, khi có kết quả được cập nhật lên hệ thống và gửi về phòng khám ban đầu. Các bác sĩ tại khu vực khám bệnh chỉ cần nhìn trên máy, đọc kết quả. Bệnh nhân không cần phải tới các phòng chờ đợi lấy kết quả như trước kia.

Những túi phát thuốc cho bệnh nhân được bệnh viện trang bị 100% là túi giấy để bảo vệ môi trường. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bác sỹ Ngô Quang Chức, Trưởng khoa Chẩn đoán Hình ảnh chia sẻ trước đây, bệnh viện phải in ra khoảng 3.000 phim/tháng, riêng tiền mua phim "ngốn" 1,5 tỷ đồng/năm. Việc xử lý nước rửa phim rất phức tạp, tốn kém do phim nhiễm chì. Nếu không kiểm soát tốt, lượng chất thải này sẽ gây nhiễm độc, ô nhiễm môi trường. Bệnh viện cũng tiết kiệm được hàng tỷ đồng mỗi năm nhờ giảm tối đa bệnh án giấy và in phim, hạn chế chất thải nhựa ra môi trường.

Từ khi thực hiện bệnh án điện tử, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh chỉ lưu trữ những hồ sơ giấy trước đây theo quy định phải lưu trữ, còn những bệnh án điện tử thì lưu trữ trên phần mềm… Những năm trước, khi sử dụng hồ sơ giấy, bệnh viện phải bố trí kho để lưu trữ hồ sơ rộng hàng trăm mét vuông, với 2-3 kho để lưu giữ hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, theo quy định phải lưu giữ ít nhất 10 năm. Bên cạnh đó còn là lượng phim X-quang rất nhiều. Trong những kho lưu trữ này thường xuyên ẩm mốc, chuột gián bọ xâm nhập vừa mất vệ sinh và có nguy cơ về đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trong bệnh viện... Nay, sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử giúp bệnh viện dễ dàng quản lý, giảm thiểu chất thải y tế, đảm bảo tiêu chí sạch, bảo vệ cảnh quan.

Người dân có thể đặt hẹn khám bệnh trực tuyến tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh qua các thiết bị thông minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Lãnh đạo Cục Quản lý môi trường Y tế (Bộ Y tế) nhìn nhận việc chuyển đổi số y tế đã mang lại nhiều lợi ích, thuận tiện trong khám chữa bệnh, ngăn rác thải nhựa, giúp môi trường bệnh viện sạch sẽ, tránh nhiễm khuẩn. Vì vậy, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh chuyển đổi số trong y tế theo đúng lộ trình đặt ra, tuân thủ mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.

Xử lý chất thải nhựa lây nhiễm

Hướng tới môi trường y tế thân thiện, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, nhiều bệnh viện ở tỉnh Quảng Ninh đang đẩy mạnh phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp,” hình thành diện mạo cơ sở y tế khang trang đi đôi với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Bác sỹ Lê Đức Điệp, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, bệnh viện hiện có hơn 900 cán bộ, nhân viên, người lao động. Trung bình mỗi ngày nơi đây tiếp nhận trên 1.000 lượt người đến khám; số bệnh nhân điều trị nội trú khoảng 1.100 người, do đó áp lực về rác thải tại bệnh viện vô cùng lớn. Trong những năm qua, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí là một trong số các cơ sở y tế tiên phong triển khai các biện pháp quản lý và tái chế chất thải nhựa y tế, mang lại hiệu quả kinh tế và môi trường đáng kể.

Bệnh viện Việt Nam-Thuỵ Điển Uông Bí áp dụng mô hình chế chất thải nhựa lây nhiễm bằng phương pháp hấp tiệt khuẩn hơi nước. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đại diện Cục Quản lý môi trường Y tế đánh giá trong công tác xử lý chất thải bệnh viện, Bệnh viện Việt Nam-Thuỵ Điển Uông Bí áp dụng mô hình chế chất thải nhựa lây nhiễm bằng phương pháp hấp tiệt khuẩn hơi nước hiệu quả được trong nước và quốc tế đánh giá cao.

Điều dưỡng Chuyên khoa 1 Trương Thị Kiều Oanh - Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn (Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí) cho hay để giảm thiểu chất thải, đặc biệt là chất thải nhựa y tế tại bệnh viện, sau khi QCVN:2013/BTNMT được ban hành năm 2013, bệnh viện đã nghiên cứu, liên hệ và được các chuyên gia của Cục Quản lý Môi trường y tế (Bộ Y tế) hỗ trợ, hướng dẫn triển khai việc thực hiện tại bệnh viện. Hiện nay, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã áp dụng công nghệ hấp không đốt để xử lý chất thải nhựa lây nhiễm. Kết quả thử nghiệm của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế đạt tiêu chuẩn chấp thuận.

Đây là phương pháp không phát sinh khói bụi, chất khí độc hại, góp phần giảm đáng kể nguy cơ ô nhiễm không khí, đất và nước đồng thời chuyển chất thải y tế lây nhiễm thành chất thải thông thường có thể tái chế, hạn chế tối đa rác thải nhựa khó phân hủy, từ đó mở ra hướng phát triển bền vững cho ngành y tế.

Với thiết bị hiện đại, chỉ trong 2 tiếng đồng hồ, nhân viên của bệnh viện xử lý xong chất thải lây nhiễm trở thành chất thải sinh hoạt. Trong quá trình đó, nhân viên dùng các test thử để khẳng định chất thải đó đã được xử lý an toàn, sau đó mới chuyển cho đơn vị tái chế...

Với thiết bị hiện đại, chỉ trong 2 tiếng đồng hồ, nhân viên của bệnh viện xử lý xong chất thải lây nhiễm trở thành chất thải sinh hoạt. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo báo cáo của Bệnh viện Việt Nam-Thuỵ Điển Uông Bí, trong năm 2023, bệnh viện đã thực hiện hấp để xử lý hơn 45.800kg chất thải y tế lây nhiễm thành chất thải thường có thể tái chế, trong đó 23.142kg được tái chế và đã thu về khoảng 500 triệu đồng mỗi năm. Còn đối với các chất thải y tế nguy hại bệnh viện thuê các đơn vị môi trường bên ngoài xử lý. Chi phí cho việc thuê xử lý này cũng là một gánh nặng khá lớn với các bệnh viện. Do vậy, việc tự xử lý được chất thải y tế lây nhiễm tại bệnh viện giúp tiết kiệm được khá nhiều kinh phí cho bệnh viện.

Bác sỹ Phan Thị Lý - Trưởng phòng Quản lý Môi trường Y tế, Cục Quản lý Môi trường Y tế (Bộ Y tế) cho hay những sáng kiến của Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí không chỉ là giải pháp hữu hiệu trong bối cảnh ô nhiễm nhựa toàn cầu, mà còn là cơ sở để các cơ quan chức năng xây dựng chính sách áp dụng rộng rãi. Đây chính là mô hình kinh tế tuần hoàn trong quản lý chất thải nhựa y tế đáng được nhân rộng, góp phần xây dựng hệ thống y tế xanh, bảo vệ môi trường và cộng đồng. Giải pháp trên cũng đã được Cục Quản lý Môi trường y tế đánh giá cao và giới thiệu mô hình điểm cho các cơ sở y tế trong nước đến tham quan, học tập, đồng thời báo cáo tại nhiều hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế để chia sẻ kinh nghiệm./.

Bệnh viện Việt Nam-Thuỵ Điển Uông Bí. (Ảnh: PV/Vietnam+)