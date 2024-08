Họa mi nước Anh Adele với live show “Adele ở Munich”

Địa điểm biểu diễn tạm thời Adele Arena với sức chứa 80.000 người được xây dựng trong vòng 3 tháng, với kinh phí khoảng 130 triệu euro chỉ để phục vụ 10 đêm diễn của ca sỹ Adele tại thành phố Munich. (Ảnh: DPA/TTXVN phát)

Buổi biểu diễn đầu tiên vào ngày 2/8 tại Munich (Đức) đánh dấu sự khởi đầu của chuỗi sự kiện lớn nhất của Adele, nữ ca sỹ 36 tuổi từng 16 lần đoạt giải Grammy.

Đây là chuỗi live show duy nhất ở châu Âu của cô trong năm nay.

Từ trước khi đêm diễn đầu tiên bắt đầu, ban tổ chức cho biết đã bán hết 95% số vé cho 10 đêm diễn, tức là hơn 750.000 vé.

Trong mỗi show diễn, Adele trình bày 24 bài hát, đều do cô tự sáng tác hoặc hợp tác sáng tác.

Những bản “hit” như "Hello," "Set Fire to the Rain," "Someone Like You," "Love in The Dark," "Make You Feel My Love," "Skyfall"… đã khiến sân khấu Munich bùng cháy với sự cuồng nhiệt của người hâm mộ.

Để tổ chức show diễn “Adele in Munich,” “sân vận động” tạm thời Adele Arena, với sức chứa 80.000 người, đã được xây dựng với chi phí khoảng 130 triệu euro, trong trung tâm hội chợ triển lãm khổng lồ Messe Munich trong vòng 3 tháng. Đây là một công trường xây dựng khổng lồ với gần 1.000 người làm việc ngày đêm.

Các nhà thiết kế, các kỹ sư xây dựng đã phải dày công nghiên cứu nội dung các bài hát, yêu cầu của Adele và các yếu tố sân khấu đặc biệt cho chuỗi concert này.

Adele Arena được nhà thiết kế sân khấu Florian Wieder, người đã từng hợp tác với các ca sỹ nổi tiếng khác như Beyoncé và Jennifer Lopez, thiết kế.

Live show "Adele in Munich" được tổ chức tại thành phố Munich (München) của Đức. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Sân khấu của Adele được xây dựng với một màn hình LED cong khổng lồ dài 220m, cao 30m, trị giá khoảng 40 triệu euro mà Ban tổ chức đang muốn đăng ký Kỷ lục Guinness. Đây có thể là màn hình lớn nhất và đắt nhất thế giới từng được sản xuất cho một buổi hòa nhạc. Cấu trúc màn hình giống như một cuốn phim 35mm và việc xây dựng và lắp ghép là một thách thức không nhỏ.

Việc tháo dỡ màn hình LED khổng lồ này đã được lên kế hoạch ngay trong quá trình xây dựng vì nó phải được tháo dỡ trong thời gian ngắn nhất để trả lại mặt bằng cho hội chợ thương mại máy móc xây dựng lớn nhất thế giới "BAUMA" sẽ bắt đầu ngay sau đó tại Trung tâm hội chợ triển lãm Messe Munich.

Siêu sao Adele trình diễn trên một sân khấu hình bán nguyệt dài 200m với một đường dẫn dài 93m kết nối sân khấu chính và một sân khấu nhỏ hơn ở giữa khu vực khán giả đứng, giúp cô tiếp cận gần hơn tới mọi khán giả.

Toàn bộ khu vực biểu diễn đều ở ngoài trời nên các chuyên gia xây dựng đã phải sử dụng 750.000 m2 nhựa đường thấm nước để trải cho toàn bộ khu vực. Theo ban tổ chức, số vật liệu này sau đó sẽ được nghiền nhỏ và tái sử dụng.

Theo ông Sebastian Pichel, Giám đốc sản xuất của Live Nation Germany, công ty tổ chức các sự kiện giải trí quy mô lớn chuyên hợp tác với các nghệ sỹ tên tuổi, tới 95% sân khấu sẽ được tháo rời sau sự kiện và dàn dựng lại cho các sự kiện khác.

Ông Marek Lieberberg, Giám đốc điều hành của Live Nation Germany, cho biết đây là dự án tốn kém nhất mọi thời đại và cũng là dự án phức tạp nhất trong 50 năm làm việc trong ngành âm nhạc của ông.

Một phát ngôn viên của thành phố Munich cho biết sự kiện này dự kiến sẽ tạo ra hơn 500 triệu euro doanh thu cho thủ phủ của bang Bavaria.

Ước tính 80% khán giả sẽ đến sự kiện bằng tàu điện và vé đi lại bằng phương tiện công cộng đã được bao gồm trong vé xem concert để khuyến khích khán giả sử dụng phương tiện công cộng, giúp giảm lượng phát thải carbon của sự kiện.

Adele đã giành 16 giải Grammy, 12 giải Brit (bao gồm ba giải cho Album Anh của năm), một giải Oscar, một giải Primetime Emmy và một giải Quả cầu vàng.

Album đầu tay của cô, “19,” được phát hành năm 2008, bao gồm các đĩa đơn lọt top 5 tại Anh là "Chasing Pavements" và "Make You Feel My Love."

Album 19 được vinh danh trong top 20 album đầu tay bán chạy nhất mọi thời đại tại Anh.

Adele đã vinh dự nhận được giải Grammy cho Nghệ sỹ mới xuất sắc nhất.

Năm 2011, Adele phát hành album phòng thu thứ hai, mang tên 21.

Album này đã trở thành album bán chạy nhất thế giới của thế kỷ 21, giữ kỷ lục album có thành tích cao nhất trong lịch sử bảng xếp hạng của Mỹ, đứng đầu Billboard 200 trong 24 tuần, với các đĩa đơn "Rolling in the Deep," "Someone Like You" và "Set Fire to the Rain" dẫn đầu các bảng xếp hạng trên toàn thế giới, trở thành những bài hát đặc trưng của cô.

Album đã nhận được 6 giải Grammy, trong đó có giải Album của năm. Năm 2012, Adele phát hành "Skyfall," đĩa đơn nhạc phim cho bộ phim 007 “Skyfall,” giúp cô giành giải Oscar cho Bài hát gốc hay nhất./.

