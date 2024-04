Hội nghị quản lý đường thở trong gây mê hồi sức lần đầu diễn ra tại Đông Nam Á

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phân tích, quản lý đường thở là yếu tố sống còn trong gây mê hồi sức. Theo báo cáo từ WHO, tỷ lệ ca bệnh có đường thở khó trong gây mê chiếm đến 18%.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Lần đầu tiên tại Việt Nam cũng như trên toàn Đông Nam Á, Hội nghị Quản lý đường thở WAAM 2024 được tổ chức với phần tham luận của 15 chuyên gia bác sĩ hàng đầu thế giới về gây mê hồi sức diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức vào ngày 13 và 14/4.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh đây là Hội nghị khoa học quan trọng, có ý nghĩa thực tiễn đối với ngành y tế Việt Nam, với sự tham gia của các đơn vị tổ chức y tế trong và ngoài nước. Hội nghị là cơ hội để các y bác sĩ, các chuyên gia về gây mê hồi sức của Việt Nam được trao đổi chuyên môn với các chuyên gia đầu ngành trên thế giới về quản lý đường thở, từ đó nâng cao kiến thức và tay nghề, tăng cường hơn nữa công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Hình ảnh một ca trực đêm tại Khoa Hồi sức Cấp cứu-Bệnh viện K Trung ương Khác với thời điểm ban ngày, kíp trực đêm tại Khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện K Trung ương gồm một bác sỹ và ba điều dưỡng thường xuyên phụ trách khoảng 30 người bệnh nặng.

Thứ trưởng Bộ Y tế cho hay trong những năm qua, Chính phủ Việt Nam đã quan tâm bố trí nhiều nguồn lực đầu tư cho ngành y tế với mục tiêu nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Số lượng bệnh viện giai đoạn 2011-2023 tăng dần qua các năm. Số bác sĩ trên 10.000 dân thực hiện đạt 12,5 bác sĩ năm 2023 (vượt chỉ tiêu Chính phủ giao), số giường bệnh trên 10.000 dân thực hiện đạt 32 giường bệnh năm 2023 (đạt chỉ tiêu được Chính phủ giao), tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,2% năm 2023 (đạt chỉ tiêu Chính phủ giao).

Giáo sư Trần Văn Thuấn phân tích, quản lý đường thở là yếu tố sống còn trong gây mê hồi sức. Theo báo cáo từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong năm 2022, tỷ lệ ca bệnh có đường thở khó trong gây mê chiếm đến 18%. Điều này cho thấy tầm quan trọng của đội ngũ gây mê hồi sức trong quản lý đường thở cho bệnh nhân và đây cũng là nội dung mà bộ y tế đang rất quan tâm trong những năm vừa qua.

Giáo sư Anil Patel - Đại diện Liên minh Thế giới về Quản lý đường thở (WAAM) cho biết có 2 loại đường thở khó: đường thở khó định trước và đường thở khó không định trước. Đường thở khó định trước được xác định trong quá trình khám mê, đánh giá tiếp cận đường thở, dựa trên các dấu hiệu tiên lượng, trong khi đó đường thở khó không định trước là những bệnh nhân nằm ngoài những yếu tố tiên lượng, và chỉ được xác định trong quá trình gây mê.

Do đó, việc phổ biến các kiến thức phân loại, phối hợp cả ekip theo kế hoạch và xử trí với từng bệnh nhân có định trước hoặc không định trước chính là chìa khóa then chốt đảm bảo an toàn thông khí cho mọi ca bệnh.

Các đại biểu tham dự tại Hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo các chuyên gia trao đổi tại Hội nghị, biến chứng lớn nhất trong quá trình gây mê chính là vấn đề không quản lý được đường thở. Việc không quản lý được đường thở có thể làm cho bệnh nhân tử vong ngay hoặc tổn thương không hồi phục của hệ thần kinh trung ương. Với những ca bệnh bình thường, đặt nội khí quản trong quá trình gây mê là thao tác thường quy, nhưng đối với những bệnh nhân có đường thở phức tạp, biến dạng, trong tình trạng cấp cứu, thì nguy cơ xảy ra biến chứng rất cao nếu bác sĩ không có phân loại đúng và phương án xử lý kịp thời.

Hội nghị Quản lý đường thở WAAM 2024 do Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc đồng tổ chức với Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, phối hợp cùng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hội Gây mê Hồi sức Việt Nam, Liên minh Thế giới về Quản lý đường thở (WAAM) và tổ chức từ thiện Facing The World, Vietnam Airlines tổ chức. Hội nghị nhằm phổ biến rộng rãi những kỹ thuật cao trong gây mê được đầu tư nghiên cứu và chiến lược quản lý đường thở khó, nhằm hạn chế tối đa rủi ro trong quá trình gây mê và thoát mê cho người bệnh.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 13/4 và 14/4 gồm 20 bài trình bày đến từ 15 tham luận viên - là những chuyên gia cao cấp về gây mê trên thế giới và Việt Nam. Nội dung các bài báo cáo đề cập đến các trường hợp cụ thể của đường thở khó như biến dạng hàm mặt, u thanh quản, bệnh lý nền…. và cách xử lý hiệu quả nhằm hạn chế tối đa nguy cơ tử vong./.

Một trong những nhiệm vụ chính của bác sĩ gây mê là hạn chế các tác động bất lợi của quá trình gây mê lên hệ thống hô hấp, bằng cách giữ cho đường thở thông thoáng và đảm bảo cung cấp oxy cũng như thông khí đầy đủ. Thuật ngữ “Quản lý đường thở” liên quan đến lĩnh vực thực hành này và cũng là nội dung của ngành gây mê hồi sức. Với yêu cầu trang bị cho các bác sĩ kỹ năng tiên lượng khó khăn trong kiểm soát đường thở cũng như khả năng triển khai chiến lược gây mê phù hợp với từng thể trạng bệnh, quy trình quản lý các đường thở khó đã được tổ chức Liên minh thế giới về quản lý đường thở WAAM xây dựng.