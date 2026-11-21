“Các nhiệm vụ, chỉ tiêu, mốc thời gian được rà soát, xác định trên cơ sở kết quả chất vấn và các tài liệu có liên quan, bảo đảm rõ yêu cầu, trách nhiệm thực hiện và có căn cứ để theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả,” Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga nhấn mạnh khi trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chất vấn tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, sáng 21/11.

Đây cũng là yêu cầu xuyên suốt trong việc hoàn thiện Nghị quyết: những vấn đề đã được đại biểu chất vấn, những cam kết của thành viên Chính phủ phải được cụ thể hóa thành nhiệm vụ có thể theo dõi, đánh giá. Không chỉ xác định việc phải làm và thời hạn thực hiện, cơ chế giám sát còn phải chỉ rõ những nhiệm vụ chưa hoàn thành, nguyên nhân và trách nhiệm liên quan.

Đầu tư công: Lấy hiệu quả làm thước đo

Trong lĩnh vực tài chính, một trong những kiến nghị đáng chú ý của đại biểu Quốc hội là bổ sung nhiệm vụ lấy hiệu quả vốn làm thước đo cao nhất trong đầu tư công, không đồng nhất tỷ lệ giải ngân với hiệu quả đầu tư.

Đại biểu cũng đề nghị phân loại, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm đối với các dự án chậm tiến độ; việc điều chuyển vốn phải căn cứ vào khả năng giải ngân và hiệu quả dự án. Đối với các dự án BT tồn đọng, cần công khai phương án xử lý, không hợp thức hóa sai phạm, không làm thất thoát tài sản công.

Giải trình nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết các yêu cầu về nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, xử lý dự án chậm tiến độ và điều chuyển vốn đã cơ bản được thể hiện trong các nhiệm vụ tại Mục 2.1 của dự thảo Nghị quyết.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát: “Đối với các dự án BT tồn đọng, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 16/2026/NQ-CP ngày 9/4/2026, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 47/2026/NQ-CP, quy định cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án BT chuyển tiếp. Trong đó có các yêu cầu về công khai, minh bạch, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và phòng ngừa thất thoát, lãng phí. Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin giữ như dự thảo Nghị quyết.”

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Một nội dung khác liên quan đến việc sớm triển khai hiệu quả Quỹ nhà ở quốc gia. Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội khóa XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội đã quy định thành lập Quỹ nhà ở quốc gia, gồm Quỹ nhà ở trung ương và Quỹ nhà ở địa phương. Trên cơ sở đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2025/NĐ-CP quy định chi tiết về tổ chức và hoạt động của Quỹ.

Tuy nhiên, qua rà soát, việc đầu tư tạo lập nhà ở của Quỹ nhà ở trung ương gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về bố trí quỹ đất, quản lý vận hành và sự chồng lấn về chức năng, nhiệm vụ với Quỹ nhà ở địa phương.

Để khắc phục những bất cập này, dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) được xây dựng theo hướng chỉ quy định Quỹ nhà ở do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập, không tiếp tục quy định Quỹ nhà ở trung ương. Do nội dung đã được quy định tại Nghị quyết số 201/2025/QH15 và đang được rà soát, hoàn thiện trong quá trình sửa đổi Luật Nhà ở, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin không bổ sung vào phạm vi Nghị quyết về chất vấn.

Chuyển đổi số: Rõ hiệu quả, chắc an toàn

Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, các ý kiến đại biểu tập trung vào yêu cầu hoàn thiện cơ chế khuyến khích đổi mới sáng tạo, quản trị và đánh giá sản phẩm đầu ra minh bạch; đánh giá hiệu quả hoạt động của các quỹ đầu tư mạo hiểm; đánh giá kết quả chuyển đổi số theo hiệu quả khai thác và chất lượng dữ liệu.

Đáng chú ý, đại biểu đề nghị có cơ chế kiểm soát, bảo đảm an toàn dữ liệu và xác định trách nhiệm của người có thẩm quyền khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khu vực công.

Giải trình những kiến nghị này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết các nội dung đã cơ bản được bao quát trong những nhiệm vụ tại Mục 2.2 của dự thảo Nghị quyết. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin giữ như dự thảo.

Đối với kiến nghị sớm hoàn thành phủ sóng di động tại 215 thôn, bản còn lõm sóng, báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, tính đến ngày 12/11/2026, các doanh nghiệp viễn thông đã hoàn thành phủ sóng di động tại toàn bộ 215 bản còn lại. Do nhiệm vụ đã được thực hiện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội không bổ sung nội dung này vào dự thảo Nghị quyết.

Toàn cảnh phiên họp sáng ngày 21/11. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Siết trách nhiệm sau chất vấn

Một vấn đề được đại biểu Quốc hội quan tâm là chất lượng và tính khả thi của các nhiệm vụ trong dự thảo Nghị quyết. Đại biểu đề nghị rà soát để bảo đảm bám sát nội dung chất vấn, xác định rõ những việc Chính phủ, các bộ trưởng cần thực hiện; mỗi chỉ tiêu, mốc thời gian đều phải có căn cứ để theo dõi, giám sát tiến độ và kết quả.

Giải trình nội dung này, đại diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẳng định: “dự thảo Nghị quyết được xây dựng trên cơ sở nội dung chất vấn, trả lời chất vấn, báo cáo của các bộ, ngành, cam kết của các thành viên Chính phủ và kết luận của Quốc hội tại phiên chất vấn.”

Các nhiệm vụ, chỉ tiêu, mốc thời gian được rà soát, xác định trên cơ sở kết quả chất vấn và các tài liệu liên quan, bảo đảm rõ yêu cầu, trách nhiệm thực hiện và có căn cứ để theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả. Dự thảo cũng đã được gửi lấy ý kiến các bộ, ngành và cơ quan của Quốc hội có liên quan trước khi báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội.

Đối với kiến nghị quy định rõ thời hạn ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết, yêu cầu Chính phủ báo cáo Quốc hội bằng những kết quả cụ thể, có số liệu kiểm chứng, chỉ rõ nhiệm vụ đã hoàn thành, chưa hoàn thành, nguyên nhân và trách nhiệm liên quan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết Mục 3 của dự thảo đã xác định trách nhiệm của Chính phủ, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ và chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện, cũng như thời hạn báo cáo Quốc hội.

Việc xây dựng kế hoạch triển khai thuộc trách nhiệm tổ chức thực hiện của Chính phủ, các bộ, ngành, bảo đảm phù hợp với tính chất từng nhiệm vụ và các mốc thời gian đã được xác định trong Nghị quyết.

(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đáng chú ý, dự thảo giao Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát phối hợp với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cùng các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp, báo cáo Quốc hội về kết quả thực hiện Nghị quyết.

Theo đó, kết quả theo dõi, tổng hợp sẽ là cơ sở để giám sát, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện, xác định những nhiệm vụ chưa hoàn thành, nguyên nhân và trách nhiệm có liên quan. Trên cơ sở này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin giữ nguyên dự thảo Nghị quyết.

Ngoài các nội dung trên, một số ý kiến góp ý cụ thể về kỹ thuật văn bản cũng đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý trong dự thảo./.

Sau khi nghe báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý của Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết về chất vấn tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Kết quả, có 492 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết, bằng 98,6% tổng số đại biểu Quốc hội. Trong đó, 491 đại biểu tán thành, chiếm 98,4%; không có đại biểu không tán thành và 1 đại biểu không biểu quyết, chiếm 0,2%. Với tỷ lệ 98,4% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chất vấn tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời chất vấn Tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn, chiều 12/11/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.