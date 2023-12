Huấn luyện viên Gong Oh-kyun thoát án 'phạt nguội' sau vòng 5 V-League 2023/24

Huấn luyện viên Gong Oh-kyun (CLB Công an Hà Nội) không phải nhận án phạt bổ sung sau sự cố xô xát ở vòng 5 V-League 2023/24. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Ngày 13/12, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã ban hành các Quyết định kỷ luật đối với những vi phạm tại vòng 5 Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia V-League 2023/24.

Đáng chú ý, Huấn luyện viên Gong Oh-kyun (Câu lạc bộ Công an Hà Nội) và hậu vệ Trần Văn Kiên (Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định) đều không phải nhận án phạt bổ sung từ Ban kỷ luật VFF, sau thẻ vàng đã nhận trong sự cố xô xát ở đường biên trận đấu trên sân Thiên Trường diễn ra vào ngày 9/12 vừa qua.

Ở phút thứ 34 trong trận đấu giữa Thép Xanh Nam Định và Công an Hà Nội, Huấn luyện viên Gong Oh-kyun đã ngăn cản hậu vệ Trần Văn Kiên thực hiện quả ném biên. Cầu thủ của Nam Định sau đó đã có va chạm với Huấn luyện viên người Hàn Quốc, buộc trọng tài thứ tư phải can thiệp. Trọng tài chính Nguyễn Đình Thái sau đó đã rút thẻ vàng cảnh cáo đối với Huấn luyện viên Gong Oh-kyun và hậu vệ Trần Văn Kiên.

Người duy nhất phải nhận án "phạt nguội" sau trận đấu giữa đội chủ nhà Thép Xanh Nam Định và Công an Hà Nội là ông Lê Xuân Hải, Phó trưởng đoàn của đội khách. Ông Hải được xác định đã vi phạm về Quy chế bóng đá chuyên nghiệp khi cố tình tham gia vào các hoạt động trước và sau trận đấu dù đã được nhắc nhở về lệnh cấm. Do đó, ông Lê Xuân Hải bị phạt năm triệu đồng (5.000.000 đồng).

Thép Xanh Nam Định thăng hoa tại V-League 2023/24: 'Đường dài mới biết ngựa hay' Sau khởi đầu ấn tượng khi tạm dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2023/24, khả năng cạnh tranh cho ngôi vô địch của Đội bóng thành Nam sẽ được kiểm chứng ở những vòng đấu sắp tới.

Trận đấu có nhiều án "phạt nguội" nhất ở vòng 5 V-League 2023/24 là cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà MerryLand Quy Nhơn Bình Định và Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa diễn ra vào tối 9/12.

Cụ thể, Ban Tổ chức trận đấu Câu lạc bộ MerryLand Quy Nhơn Bình Định bị phạt ba mươi triệu đồng (30.000.000 đồng) do để xảy ra tình trạng khán giả ném đồ vật xuống sân và làm mất an ninh, an toàn cho đội khách; Phó trưởng đoàn Câu lạc bộ Bình Định, ông Bùi Võ Viết Tuấn bị phạt mười lăm triệu đồng (15.000.000 đồng) và bị đình chỉ làm nhiệm vụ trong bốn trận tiếp theo do có hành vi kích động, lăng mạ, xúc phạm đội khách; tập thể Ban Huấn luyện Câu lạc bộ Bình Định bị phạt cảnh cáo do có phản ứng, gây hấn với cầu thủ, thành viên Ban Huấn luyện của đội khách.

CLB MerryLand Quy Nhơn Bình Định và CLB Đông Á Thanh Hóa đều phải nhận án phạt bổ sung từ VFF sau trận đấu hỗn loạn tại vòng 5 V-League 2023/24. (Ảnh: MerryLand Quy Nhơn Bình Định)

Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa cũng phải nhận án phạt do những vi phạm khác trong trận đấu. Cụ thể, Đội bóng xứ Thanh bị phạt bốn triệu đồng (4.000.000 đồng) do có 7 người bị phạt thẻ vàng trong trận đấu; ông Dương Tiến Kỷ, nhân viên y tế của Câu lạc bộ Thanh Hóa bị phạt mười triệu đồng (10.000.000 đồng) và bị đình chỉ làm nhiệm vụ trong 2 trận kế tiếp do có hành vi, thái độ công kích, kích động đối với cầu thủ đối phương.

Ngoài ra, Ban Kỷ luật VFF cũng quyết định kỷ luật, phạt hai triệu đồng (2.000.000 đồng) với Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh do có 5 người bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa đội chủ nhà và Câu lạc bộ Hải Phòng diễn ra vào tối 9/12 tại vòng 5 Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia V-League 2023/24./.