Kết quả vòng 14 V-League: Nam Định xây chắc ngôi đầu, Bình Dương thua 'sốc'

Tiền đạo ngoại binh Rafaelson (áo trắng) rực sáng với một bàn thắng và một kiến tạo, giúp Nam Định giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân của Hà Nội FC. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Ở trận đấu muộn nhất vòng 14 V-League 2023/24, đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định đã có chiến thắng với tỷ số 2-1 ngay trên sân Hàng Đẫy của chủ nhà Hà Nội FC.

Các bàn thắng của Rafaelson và Lucas giúp đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt tiếp tục ngự trị trên ngôi đầu bảng xếp hạng với 32 điểm, trong khi Hà Nội FC 'giậm chân' ở vị trí thứ 7 với 19 điểm.

Niềm vui nhân đôi với đội bóng thành Nam ở vòng 14 khi "kẻ bám đuổi" trên bảng xếp hạng là Becamex Bình Dương bất ngờ nhận thất bại 0-2 trước đội bóng bị đánh giá thấp hơn là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Hai bàn thắng lần lượt của Trần Đình Tiến và Ibara của giúp đội chủ nhà giành trọn 3 điểm, qua đó vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 17 điểm. Trong khi đó, trận thua với tỷ số tối thiểu khiến đoàn quân của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức bị đội đầu bảng Nam Định tạm "cắt đuôi" với khoảng cách 6 điểm (26 so với 32).

Giải V-League 2023-2024: Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng chia điểm với tỷ số 0-0 Trong một ngày thi đấu bế tắc, cả Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng đành phải chia điểm với tỷ số 0-0 ở vòng 14 Giải V-League 2023-2024 được tổ chức vào ngày 30/3 tại Nghệ An.

Ở cuộc đối đầu giữa hai đội bóng trong top 4 là chủ nhà Đông Á Thanh Hóa và đương kim vô địch Công an Hà Nội, các bàn thắng của bộ đôi tiền đạo Jeferson Elias và Phan Văn Đức giúp Đội bóng ngành Công an có thắng lợi quan trọng để thu hẹp cách biệt với đội nhì bảng là Becamex Bình Dương xuống còn 1 điểm (25 so với 26).

Chiến thắng ấn tượng nhất vòng đấu thuộc về Thể Công-Viettel, khi Đội bóng áo lính lội ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 3-2 trước tân binh Quảng Nam, dù đã để những vị khách dẫn trước hai bàn ngay trong hiệp một.

Các bàn thắng lần lượt do công của Trương Tiến Anh, Pedro Henrique và Joao Pedro giúp đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng có chiến thắng thứ hai liên tiếp ở đấu trường V-League 2023/24, qua đó tạm thời thoát khỏi khu vực "cầm đèn đỏ" sau vòng 14 (16 điểm, xếp thứ 9).

Câu lạc bộ Thể Công-Viettel (áo đỏ) gây ấn tượng với màn lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước tân binh Quảng Nam. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Ba trận đấu còn lại của vòng 14 đều khép lại với kết quả hòa: Chủ nhà LPBank Hoàng Anh Gia Lai và đội khách Khánh Hòa "níu chân" nhau với kết quả 1-1 trong trận "chung kết ngược;" Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng chia điểm trong trận cầu không bàn thắng trên sân Vinh; trong khi trận đấu giữa chủ nhà MerryLand Quy Nhơn Bình Định và đội khách Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Vòng 15 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2023/24 sẽ tiếp tục diễn ra trong hai ngày 4/4 và 5/4, với tâm điểm là hai cuộc đối đầu: 'đại chiến' cựu vương V-League giữa chủ nhà Becamex Bình Dương và đội khách Thể Công-Viettel, cùng với đó là màn so tài giữa đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định với đối thủ đầy khó chịu đang xếp trong top 4 là Câu lạc bộ MerryLand Quy Nhơn Bình Định./.

Bảng xếp hạng sau vòng 14 V-League 2023/24. (Ảnh: VPF)