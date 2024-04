Khai mạc Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XI năm 2024

Các gian hàng thu hút đông đảo du khách tham quan và thưởng thức. )(Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN)

Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống bánh dân gian đậm nét Nam Bộ, tối 17/4, tại Quảng trường Bình Thủy (thành phố Cần Thơ), Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XI, năm 2024 chính thức khai mạc, mở đầu cho chuỗi hoạt động trong khuôn khổ của sự kiện từ ngày 17-21/4.

Theo Ban Tổ chức, Lễ hội năm nay có quy mô trên 200 gian hàng, bao gồm các khu bánh dân gian, khu đặc sản vùng miền, OCOP, khu ẩm thực hoạt động từ 8 đến 21 giờ suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Khoảng trên 100 loại bánh dân gian được bày bán, trình diễn và đa dạng các loại ẩm thực, đặc sản vùng miền phục vụ du khách.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, cho biết, Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ là sự kiện thường niên của thành phố Cần Thơ, qua 10 năm tổ chức, Lễ hội đã trở thành sự kiện có nghĩa quan trọng, khẳng định được hình ảnh, thương hiệu và sức lan tỏa, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa ẩm thực dân gian của vùng đất Nam Bộ.

Đến với Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 11 năm 2024, du khách sẽ được thưởng thức nhiều loại bánh dân gian được chế biến từ bàn tay khéo léo của các nghệ nhân với nguyên liệu từ gạo nếp và rau củ quả được chế biến sáng tạo thành nhiều loại bánh dân gian chứa đựng giá trị văn hóa sâu sắc, gần gũi và đi vào tâm thức người dân.

Hội thi Bánh dân gian quy tụ các nghệ nhân giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trong cách làm bánh, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị bánh dân gian.

Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ năm 2024 được tổ chức với quy mô khoảng 250 gian hàng, giới thiệu khoảng 100 loại bánh dân gian, nhiều món ăn, ẩm thực hấp dẫn. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Đặc biệt, năm nay, Lễ hội có không gian giới thiệu nghề làm bánh tráng Thuận Hưng; trình diễn chiên Bánh xèo khổng lồ và nhiều hoạt động khác hấp dẫn du khách.

Lễ hội còn là hoạt động tạo điều kiện hỗ trợ nghệ nhân liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, thúc đẩy ngành chế biến, sản xuất bánh dân gian trở thành đặc sản Nam Bộ; từng bước xây dựng thương hiệu; quảng bá, thúc đẩy du lịch thành phố ngày càng phát triển.

Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XI năm 2024 do Thành phố Cần Thơ tổ chức với hy vọng trở thành điểm đến ẩm thực và văn hóa hấp dẫn cho du khách đến với Cần Thơ; đồng thời, là không gian bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống bánh dân gian, mang sứ mệnh đưa bánh dân gian Nam Bộ đến mọi người.

Lễ hội còn là nơi tinh hoa hội tụ về ẩm thực, từng bước tạo cho bánh dân gian một diện mạo và chỗ đứng, hình thành thương hiệu độc đáo, đậm bản sắc dân tộc cho bánh dân gian, trở thành điểm hẹn thường niên được mong đợi đối với người dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cũng như cả nước.

Lễ hội cũng là dịp quảng bá hình ảnh du lịch thành phố Cần Thơ đến du khách trong nước và quốc tế, thúc đẩy du lịch thành phố Cần Thơ và du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long ngày càng phát triển theo hướng bền vững.

Những năm qua, ngành du lịch đã có đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cần Thơ. Năm 2023, thành phố đã đón gần 6 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch, tăng 17% so với cùng kỳ. Khách du lịch lưu trú đạt hơn 3 triệu lượt, tăng 19% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ du lịch đạt hơn 5.400 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ.

Nhằm phát huy vai trò trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thành phố Cần Thơ đã và đang tập trung phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch của thành phố; trong đó, đặc biệt quan tâm công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa ẩm thực, đa dạng sản phẩm dịch vụ du lịch, đưa du lịch trở thành động lực thúc đẩy các ngành, lĩnh vực khác phát triển, với phương châm: “Liên kết chặt chẽ-Phối hợp nhịp nhàng-Hợp tác sâu rộng-Bao trùm toàn diện-Hiệu quả-Bền vững”./.

