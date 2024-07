Màn trình diễn nghệ thuật âm nhạc mở màn của Lễ hội Vịnh Ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024. Ảnh: Đặng Tuấn - TTXVN Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong phát biểu khai mạc. Ảnh: Đặng Tuấn - TTXVN Tiết mục nghệ thuật ấn tượng với biểu tượng Vịnh ngọc bừng sáng trong đêm khai mạc. Ảnh: Đặng Tuấn - TTXVN Ca sĩ Tùng Dương cùng vũ đoàn biểu diễn ca khúc " Một vòng Việt Nam", với dụng cụ tượng trưng là hòn ngọc trắng, tượng trưng cho Vịnh ngọc Nha Trang. Ảnh: Đặng Tuấn - TTXVN Màn trình diễn nghệ thuật âm nhạc mở màn của Lễ hội Vịnh Ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Tối 13/7, tại Quảng trường 2/4, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã khai mạc Lễ hội Vịnh Ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024 với chủ đề “Ngân hà rực rỡ.”

Hoạt động chính của lễ hội là chương trình trình diễn thi đấu ánh sáng bằng thiết bị bay không người lái (drone) với sự góp mặt của 4 đội đến từ các quốc gia: Hàn Quốc, Pháp, Trung Quốc và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Phát biểu chào mừng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong nêu rõ: Lễ hội Vịnh Ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024 không chỉ là một sự kiện văn hóa, giải trí mang tầm cỡ quốc tế, mà còn là dịp để chúng ta cùng nhau tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Nha Trang.

Đây là cơ hội để giới thiệu đến bạn bè quốc tế về một Việt Nam hòa bình, phát triển và giàu bản sắc. Thứ trưởng Hồ An Phong cũng cho rằng, lễ hội sẽ góp phần thúc đẩy du lịch, kinh tế và văn hóa của Nha Trang ngày càng phát triển, sớm đạt mục tiêu đón và phục vụ 9 triệu lượt khách như kế hoạch mà tỉnh Khánh Hòa đã đặt ra trong năm nay.

Trong lời khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Đinh Văn Thiệu nhấn mạnh: Lễ hội Vịnh Ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024 là một trong nhiều hoạt động của tỉnh nhằm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của Tỉnh ủy Khánh Hòa về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ông Đinh Văn Thiệu bày tỏ: Với chủ đề “Ngân hà rực rỡ”, Khánh Hòa hướng đến mục tiêu xây dựng thương hiệu lễ hội riêng, luôn rực rỡ, tạo sức hấp dẫn, kết nối mở rộng giao lưu trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy hợp tác, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Lễ hội Vịnh Ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024 diễn ra trong 2 đêm 13/7 và 20/7. Đêm khai mạc là màn trình diễn thi đấu thứ nhất giữa đội Hàn Quốc và Trung Quốc với chủ đề “Nha Trang bừng sáng - Glamour Nha Trang.”

Đêm trình diễn thi đấu thứ hai giữa đội Pháp và UAE với chủ đề “Kỳ quan tụ hội - Night of the Wonders” và lễ bế mạc được tổ chức tại Vinpearl Harbour (đảo Hòn Tre, giữa vịnh Nha Trang) vào tối 20/7.

Trong khoảng thời gian từ 15 phút đến 20 phút theo quy định, màn so tài của hai đội Hàn Quốc và Trung Quốc trình diễn được kết hợp với âm nhạc hiện đại, sôi động trên sân khấu tạo thành một bức tranh tổng thể hấp dẫn, đầy cảm xúc…

Cả hai đội Hàn Quốc và Trung Quốc đều lựa chọn và xây dựng những hình đẹp về thành phố Nha Trang-tỉnh Khánh Hòa, về biển đảo đầy màu sắc, tuyệt đẹp và sống động.

Đội Hàn Quốc chọn chủ đề "Nha Trang-vịnh đẹp thế giới” cho màn thi diễn của mình, trong đó trình diễn ánh sáng bằng drone kết hợp với hỏa thuật (bắn pháo hoa không tiếng nổ) để tạo nên hiệu ứng đẹp mắt.

Với chủ đề "Khánh Hòa - Thành phố tương lai", bên cạnh những hình ảnh đặc trưng của xứ Trầm, biển yến Khánh Hòa, đội Trung Quốc tập trung vào những hình ảnh mang tính biểu tượng về một thành phố năng động, phát triển với những tòa nhà cao tầng bên bờ biển, tàu cao tốc…

Tại đêm khai mạc, ngoài phần biểu diễn drone của hai đội Hàn Quốc và Trung Quốc là chương trình ca nhạc của các ca sỹ Tùng Dương, Đông Hùng, Phương Ly... thể hiện các bài hát sôi động, trẻ trung: Một vòng Việt Nam, Vinh quang đang chờ ta, Cánh chim phượng hoàng, One moment in time, Missing you, Mặt trời của em…

Theo dự kiến của Sở Du lịch, Lễ hội Vịnh Ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024 sẽ thu hút hơn 50.000 người dân và du khách theo dõi trực tiếp tại mỗi đêm diễn. Theo thống kê của cơ quan này, các khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại trung tâm thành phố Nha Trang trong khoảng thời gian diễn ra chương trình lễ hội đã đạt công suất phòng trung bình trên 80%.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết: Khánh Hòa đặt mục tiêu đón 9 triệu lượt khách lưu trú, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế, đồng thời phấn đấu đạt doanh thu du lịch đạt khoảng 40.000 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, nhiều hoạt động, sự kiện có quy mô, đặc sắc được Khánh Hòa tổ chức nối tiếp nhau nhằm khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa, du lịch và vui chơi giải trí để kích cầu, thu hút du khách, thúc đẩy tăng trưởng du lịch, góp phần quảng bá Nha Trang-Khánh Hòa trở thành một điểm đến của những lễ hội, sự kiện hấp dẫn, tạo ấn tượng đối với khách du lịch trong nước và quốc tế./.

