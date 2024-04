Khám phá Trung tâm Dữ liệu lớn nhất của Viettel IDC mới khánh thành

Theo thống kê của Research&Markets, thị trường Data Center tại Việt Nam dự kiến đạt mức 1,03 tỷ USD vào năm 2028, tăng đáng kể so với con số 561 triệu USD ghi nhận vào năm 2022.

Viettel đã chính thức khai trương Trung tâm Dữ liệu Viettel IDC, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội).

Phát triển và xây dựng cơ sở Hạ tầng Số Quốc gia đồng bộ, hiện đại phục vụ Chính phủ Số là xu hướng phát triển của nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ rõ quan điểm và nhấn mạnh về tính thiết yếu và bắt buộc của Hạ tầng Số. Đây chính là hạ tầng quan trọng của nền Kinh tế Số.

Bên cạnh việc phát triển hạ tầng mạng, cấu phần quan trọng nhất của Hạ tầng Số là điện toán đám mây (cloud) và trung tâm dữ liệu (Data Center). Trong đó, trung tâm dữ liệu được coi là "trái tim" của Internet và là "xương sống" của nền Kinh tế Số.

Thị trường DC (Data Center) phát triển mạnh

Trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của nền Kinh tế Số, "cuộc đua" Data Center của các "ông lớn" tại Việt Nam ngày càng sôi động, hấp dẫn nhờ những hỗ trợ từ Chính phủ và động lực số hóa dữ liệu được tạo ra bởi quá trình Chuyển đổi Số. Các quy định pháp lý gần đây nhấn mạnh tầm quan trọng của chủ quyền dữ liệu, bảo vệ thông tin cá nhân và tăng cường các biện pháp an ninh mạng.

Giám đốc Viettel IDC Hoàng Văn Ngọc từng cho biết dịch vụ Trung tâm dữ liệu (DC) đang có sự dịch chuyển từ thị trường sơ cấp (các nước phát triển) về các thị trường thứ cấp (các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam) và dự báo đà tăng trưởng bùng nổ.

Thị trường Trung tâm dữ liệu và Điện toán đám mây của Việt Nam đang ở đâu? Đại diện Viettel cho rằng Việt Nam được đánh giá là một thị trường tiềm năng về dịch vụ Trung tâm dữ liệu nhưng lại luôn đi sau các nước: Chỉ bằng 1/15 Singapore, 1/5 Indonesia và Malaysia.

Thị trường Data Center tại Việt Nam dự kiến đạt mức 1,03 tỷ USD vào năm 2028, tăng đáng kể so với con số 561 triệu USD ghi nhận vào năm 2022 (theo Research and Markets). Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) của thị trường đạt 10,68% trong giai đoạn dự báo (2022-2028).

Theo ông Lê Hoài Nam - Phó Giám đốc Viettel IDC, thị trường DC khu vực Châu Á - Thái Bình Dương có tốc độ khoảng 18-19%/năm cao hơn so với các khu vực khác trên thế giới. Riêng ở Việt Nam tốc độ tăng trưởng đang đạt khoảng 14%.

Bên trong toà nhà Viettel IDC Hoà Lạc mới khánh thành.

Việt Nam là 1 trong 10 thị trường trung tâm dữ liệu (DC) mới nổi, nhưng theo ông Nam so với các nước trong khu vực, quy mô còn rất nhỏ, đứng sau Singapore, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines. Số lượng DC của Việt Nam gần bằng 1/2 so với Malaysia (46 DC); gần bằng 1/3 so với Singapore (105 DC) và Indonesia (100 DC). Hiện nay tại Việt Nam đang có 28 Trung tâm dữ liệu với 7 nhà cung cấp chính, trong đó Viettel vẫn đang là nhà cung cấp dịch vụ số 1 với hơn 40% thị phần.

Theo ông Lê Hoài Nam việc xây dựng Viettel IDC Hòa Lạc là một trong những chiến lược đầu tư phát triển Hạ tầng Số của Tập đoàn trong thời gian tới.

Bên trong Trung tâm Dữ liệu lớn nhất của Viettel

Hiện, Viettel có 14 trung tâm, quy mô trên 81.000m2 sàn, tổng công suất điện lên tới hơn 86 MW (tương đương với 11.500 rack), tập trung tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương.

Ngày 10/4 tại Hoà Lạc (Hà Nội), Viettel đã chính thức khánh thành trung tâm dữ liệu lớn nhất từ trước tới nay của Tập đoàn.

Toà nhà Viettel IDC Hoà Lạc có tổng cộng 8 tầng và có 1 tầng hầm lửng.

Viettel IDC Hòa Lạc vừa mới khánh thành hiện cũng là trung tâm dữ liệu lớn nhất tại Việt Nam xét theo tổng quy mô đầu tư với tổng diện tích sàn là 21.000m2 và tổng công suất điện 30 MW, dung lượng 2.400 Rack.

Toà nhà Viettel IDC Hoà Lạc có tổng cộng 8 tầng và có 1 tầng hầm lửng. Tầng 1 là hệ thống trạm biến áp, máy phát điện dự phòng, nguồn dầu và các nguồn dầu ngầm để đảm bảo cho cung cấp 30 MW tải theo tiêu chuẩn 72 giờ.

Tầng 1 là hệ thống trạm biến áp, máy phát điện dự phòng, nguồn dầu và các nguồn dầu ngầm để đảm bảo cho cung cấp 30 MW tải theo tiêu chuẩn 72 giờ.

Từ tầng 2 là các hệ thống tủ hạ thế phân phối để đảm bảo truyền tải điện cho các phòng máy phía trên và trung tâm điều hành là tầng 2. Ngoài ra có các phòng chức năng để hỗ trợ cho khách hàng, phòng họp và service room.

Từ tầng 3 đến tầng 7 là các phòng máy đặt rack. Dung lượng mỗi tầng khoảng hơn 500 rack, có các cấp công suất khác nhau, đáp ứng cho tùy nhu cầu khách hàng, từ 3kw đến 30-50 kW/rack. Hệ thống rack (tủ chứa server) mật độ cao (>10kW/rack). Trong đó, 2/3 số lượng rack ứng dụng các giải pháp lần đầu tiên tại Việt Nam.

Từ tầng 3 đến tầng 7 là các phòng máy đặt rack.

Tầng 8 là các thiết bị cho hệ thống chiller lạnh, là điều hoà. Có các hệ thống chiller, hệ thống ống dẫn và các tháp giải nhiệt.

Tầng 8 là các thiết bị cho hệ thống chiller lạnh, là điều hoà. Có các hệ thống chiller, hệ thống ống dẫn và các tháp giải nhiệt.

Trung tâm áp dụng các công nghệ, giải pháp mới theo hướng tiết kiệm năng lượng, xanh, trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu hóa hiệu suất và được Tổ chức HSBC chứng nhận đủ điều kiện nhận tín dụng xanh.

Viettel IDC Hòa Lạc được thiết kế bảo đảm an toàn 5 lớp (cao nhất) gồm: Hàng rào bao quanh trung tâm dữ liệu; cửa tòa nhà trung tâm dữ liệu với cảnh vệ 24/24h; hệ thống kiểm soát người ra - vào tòa nhà; hệ thống cửa từng phòng máy và hệ thống kiểm soát khu thuê riêng cho khách hàng theo đúng tiêu chuẩn TIA 942-B rated 3 (hệ thống mạng rated 4).

Viettel IDC Hòa Lạc còn đáp ứng hệ thống an toàn thông tin mạng theo tiêu chuẩn An toàn thông tin ISO 27001 và PCI-DSS.

Viettel IDC Hòa Lạc còn đáp ứng hệ thống an toàn thông tin mạng theo tiêu chuẩn An toàn thông tin ISO 27001 và PCI-DSS và tổ chức giám sát an toàn thông tin toàn bộ trung tâm dữ liệu 24/7 tại phòng NOC.

Trung tâm điều hành giám sát thông tin (NOC) tại Viettel IDC Hòa Lạc.

Toàn bộ việc vận hành của trung tâm dữ liệu được giám sát và hỗ trợ 24/7 tại phòng NOC (Network Operation Center). Các kỹ sư và chuyên gia công nghệ thông tin sẽ giám sát vận hành đảm bảo trung tâm dữ liệu được hoạt động liên tục.

Đại diện Viettel IDC cho biết, trong tương lai công ty sẽ tiếp tục xây dựng và đưa vào hoạt động các trung tâm dữ liệu khác dự kiến đặt tại Hà Nội và Đà Nẵng./.