Theo dự báo, từ đêm 24/11 đến 26/11, trên các sông từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ với đỉnh lũ trên các sông ở thành phố Huế lên trên mức báo động 1.