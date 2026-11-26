Chiều 26/11, Kiểm toán Nhà nước đã ký kết Quy chế phối hợp công tác với Cần Thơ, An Giang và Cà Mau, nhằm siết chặt kỷ luật tài chính công, nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách và tài sản Nhà nước

Nền tảng thực chất, phối hợp hiệu quả

Tại hội nghị, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh việc ký kết quy chế phối hợp là chủ trương đúng đắn, thiết thực, giúp các cơ quan hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Mối quan hệ phối hợp thời gian qua đã hỗ trợ trực tiếp cho Hội đồng nhân dân trong việc giám sát, thẩm tra, quyết định dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách, đồng thời giúp chính quyền địa phương vận hành thông suốt các dự án phát triển kinh tế-xã hội. Thống kê toàn diện cho thấy tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán lũy kế đến tháng 11/2026 của cả ba địa phương đạt 91,4%. Kết quả này thể hiện sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị cơ sở cũng như tính khả thi, chuẩn xác trong các kết luận kiểm toán.

Đánh giá về công tác phối hợp trong thời gian qua, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình khẳng định giai đoạn 2023-2026 mang ý nghĩa đặc biệt đối với việc hoàn thiện cơ chế quản lý điều hành. Hoạt động kiểm toán đã đồng hành chặt chẽ cùng các địa phương từ khâu khảo sát, lập kế hoạch đến kiểm tra, thực hiện kết luận. Đây là cơ sở cốt lõi để các cơ quan chuyên môn chấn chỉnh những bất cập trong quản lý đầu tư xây dựng, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực. Đáng chú ý, tỷ lệ thực hiện kiến nghị đối với các báo cáo kiểm toán phát hành năm 2024 tại các địa bàn đạt mức rất cao, thể hiện tinh thần trách nhiệm nghiêm túc của các cấp chính quyền.

Kiểm toán Nhà nước đã ký kết Quy chế phối hợp công tác với tỉnh Cà Mau. (Ảnh:KTNN)

Tại các địa phương, sự đồng hành của cơ quan kiểm toán đã mang lại nhiều chuyển biến rõ nét. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết tính đến ngày 5/10/2026, lũy kế giá trị kiến nghị xử lý tài chính đã thực hiện của tỉnh đạt 16.709 tỷ đồng trên tổng số 17.014 tỷ đồng, tương ứng 98,21%. Đặc biệt, phương thức tiền kiểm của Kiểm toán Nhà nước đã hỗ trợ tỉnh chỉ ra bất cập trong quá trình triển khai 21 dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC, làm tiền đề để Quốc hội ban hành Nghị quyết số 44/2026/QH16 về cơ chế đặc thù tháo gỡ khó khăn cho các công trình trọng điểm tại đặc khu Phú Quốc. Cùng chung nhận định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời khẳng định địa phương luôn coi trọng việc thực thi kiến nghị kiểm toán là giải pháp then chốt để siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong bối cảnh địa phương đang vận hành mô hình tổ chức bộ máy mới.

Nâng tầm trong giai đoạn mới

Bên cạnh những thành tựu nổi bật, các bên nhìn nhận những khó khăn, thách thức đang đặt ra. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu điện tử giữa Cơ quan Kiểm toán với các sở, ban, ngành có thời điểm chưa thực sự đồng bộ. Công tác rà soát, xác định chủ thể kế thừa thực hiện kiến nghị tồn đọng sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp vẫn gặp vướng mắc nhất định. Năng lực quản trị của đội ngũ cán bộ tuyến cơ sở trong lĩnh vực quản lý đầu tư công và tài sản công còn bộc lộ một số hạn chế cần được bồi dưỡng, nâng cao.

Trước yêu cầu thực tiễn đó, Quy chế phối hợp giai đoạn mới được ký kết giữa Kiểm toán Nhà nước với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, tỉnh An Giang và tỉnh Cà Mau đã xác lập cơ chế toàn diện, tăng cường vai trò lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng đối với công tác tài chính, tài sản công.

Kiểm toán Nhà nước đã ký kết Quy chế phối hợp công tác với tỉnh An Giang. ﻿ (Ảnh:KTNN)

Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cam kết Cơ quan Kiểm toán sẽ đẩy mạnh đổi mới toàn diện theo hướng tăng cường kiểm toán từ sớm, từ xa, tập trung đánh giá hiệu quả thực hiện cơ chế, chính sách tầm quốc gia gắn với đặc thù riêng của từng vùng. Ngành kiểm toán cũng sẵn sàng đồng hành hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn cho đội ngũ công chức cấp xã, phường. Bên cạnh đó, ông đề nghị các địa phương chủ động cung cấp hồ sơ, kết nối dữ liệu phục vụ chuyển đổi số và phát huy vai trò giám sát hoạt động công vụ của kiểm toán viên trên địa bàn.

Quy chế phối hợp công tác mới khẳng định quyết tâm của Kiểm toán Nhà nước cùng ba địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong việc nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và tối ưu hóa nguồn lực công, phục vụ đắc lực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững. Nhân dịp này, Kiểm toán Nhà nước đã trang trọng trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước" tặng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ tiêu biểu của ba tỉnh, thành phố vì những cống hiến xuất sắc trong công tác phối hợp trong thời gian qua./.

Thông qua hai luật và một nghị quyết về tài chính, ngân sách và thuế Quốc hội thông qua Luật Ngân sách nhà nước, Luật sửa đổi về kế toán và kiểm toán độc lập, cùng Nghị quyết xử lý nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp.