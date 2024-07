Kiểm tra, đôn đốc tiến độ công trình đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An

Nghệ An đã hoàn thành đúc móng 202/202 vị trí, dựng xong 121 vị trí cột, đang dựng 81 vị trí cột và đã hoàn thành kéo dây 1 khoảng néo, đang kéo dây 5 khoảng néo công trình đường dây 500kV mạch 3.

Đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu đang được các đơn vị thi công kéo dây. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Ngày 12/7, Đoàn công tác do ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn đã đến hiện trường đang thi công các vị trí cột thuộc các huyện Diễn Châu, Yên Thành kiểm tra, đôn đốc tiến độ; động viên cán bộ, công nhân đang thi công dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua địa bàn Nghệ An.

Kiểm tra thi công tại 2 vị trí cột VT 409 thuộc xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu và VT 422 thuộc xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tinh thần chủ động, quyết tâm, quyết liệt hoàn thành nhiệm vụ được giao của cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương có dự án đường dây đi qua đã nỗ lực, chủ động sáng tạo, với tinh thần quyết tâm cao nhất, huy động mọi nguồn lực tập trung thi công để hoàn thành công trình.

Dưới thời tiết nắng nóng gay gắt song chủ đầu tư, các nhà thầu, đơn vị thi công, trực tiếp là các kỹ sư, công nhân trên công trường đang tập trung thi công với tinh thần trách nhiệm cao, với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương," làm việc liên tục 24/7, “3 ca, 4 kíp”… theo như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã thăm hỏi, động viên, biểu dương cán bộ, kỹ sư, công nhân vượt qua thời tiết khắc nghiệt của nắng nóng để thi công dự án.

Nhờ vậy đến nay, Nghệ An đã hoàn thành đúc móng 202/202 vị trí, dựng xong 121 vị trí cột, đang dựng 81 vị trí cột và đã hoàn thành kéo dây 1 khoảng néo, đang kéo dây 5 khoảng néo.

Báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, đại diện chủ đầu tư cho biết hiện nay, các lãnh đạo đều bám công trường, chỉ đạo các lực lượng, phương tiện tập trung thi công, phấn đấu thực hiện công trình đáp ứng tiến độ.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã thăm hỏi, động viên, biểu dương cán bộ, kỹ sư, công nhân vượt qua thời tiết khắc nghiệt của nắng nóng để thi công dự án. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Qua kiểm tra thực tế và nắm bắt các ý kiến của chủ đầu tư, đơn vị, nhà thầu thi công thì hiện nay phần việc còn lại (dựng cột, lắp đặt sứ, kéo dây vật tư, vật liệu) đòi hỏi nhân công chuyên nghiệp, có tay nghề cao, kinh nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị các đơn vị tiếp tục nỗ lực tối đa, khắc phục khó khăn do thời tiết, bố trí đủ nhân lực để vừa đẩy nhanh tiến độ thi công, vừa bảo đảm chất lượng, an toàn lao động, góp phần đưa toàn bộ dự án về đích đúng hẹn.

Tại các điểm thị sát, trao đổi với lãnh đạo các huyện Diễn Châu, Yên Thành, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý lưu ý các địa phương cần tiếp tục đảm bảo tốt nhất an ninh, trật tự; quản lý chặt chẽ phần hành lang tuyến đã bàn giao; kịp thời hỗ trợ, giải quyết các vấn đề phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án thi công đảm bảo tiến độ đề ra.

Người đứng đầu tỉnh Nghệ An cũng biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự ủng hộ, đồng lòng của người dân đã nhường nơi ở, nơi sản xuất, canh tác, dành đất cho dự án.

Bí thư Tỉnh ủy cũng biểu dương tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm, sáng tạo của tuổi trẻ đoàn viên, thanh niên trong tham gia xây dựng, phát triển đất nước với tinh thần "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên."

Hỗ trợ triển khai dự án trong thời gian qua, Tỉnh Đoàn Nghệ An đã thành lập 74 đội hình thanh niên tình nguyện với sự tham gia của hơn 1.100 đoàn viên, thanh niên; qua đó, yêu cầu cần tiếp tục bố trí lực lượng hỗ trợ các đơn vị thi công phân luồng, đảm bảo giao thông trong quá trình kéo dây, tiếp nước cho các đội hình thi công; cử lực lượng hỗ trợ nấu ăn cho công nhân nếu cần; hỗ trợ hoàn trả mặt bằng sau khi hoàn thành thi công và tiếp tục tuyên truyền về tầm quan trọng của đường dây 500 kV mạch 3 cho người dân.

Trao đổi với chủ đầu tư, Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý cần chỉ đạo quản lý chặt chẽ phần hành lang tuyến đã được bàn giao; đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong quá trình thi công đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lao động, chống sạt lở, bảo vệ môi trường và hoàn trả sau khi hoàn thành thi công; kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) đảm bảo tiến độ đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh tinh thần xem đây vừa là trách nhiệm nghĩa vụ vừa là vinh dự; tập trung cao độ thi công với quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất, tiếp tục vượt mọi khó khăn, thách thức để nhất định đưa công trình đường dây 500 kV mạch 3 bảo đảm chất lượng, về đích đúng tiến độ.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và đoàn công tác khảo sát tiến độ thi công tại vị trí cột VT 422 thuộc xã Đô Thành, huyện Yên Thành. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Dự án Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) là dự án trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn với chiều dài khoảng 519 km mạch kép đi qua 9 tỉnh; trong đó, đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An gần 100km với 2 dự án thành phần là Quảng Trạch-Quỳnh Lưu và Quỳnh Lưu-Thanh Hóa.

Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã tập trung chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương liên quan tập trung phối hợp với chủ đầu tư, các đơn vị thi công triển khai đồng bộ các phần việc và đến nay cơ bản đã hoàn thành.

Nghệ An đã bàn giao toàn bộ mặt bằng phần diện tích móng cột (202/202) và toàn bộ phần hành lang tuyến (203/203 khoảng cột, 88/88 khoảng néo).

Trên địa bàn tỉnh có 53 hộ bị ảnh hưởng phải thu hồi đất ở thực hiện các dự án (huyện Nam Đàn 19 hộ, huyện Nghi Lộc 9 hộ, huyện Yên Thành 2 hộ, huyện Diễn Châu 19 hộ, thị xã Hoàng Mai 4 hộ); trong đó, có 18 hộ đề nghị giao đất tái định cư (huyện Nam Đàn 1 hộ, huyện Nghi Lộc 5 hộ, huyện Diễn Châu 12 hộ).

Trong số 18 hộ tái định cư có 9 hộ có nhà ở trên đất, Ủy ban Nhân dân các huyện đang hoàn tất các thủ tục pháp lý để giao đất tái định cư. Hiện nay, các hộ dân đã cơ bản tháo dỡ nhà cửa bàn giao mặt bằng, còn lại 1 hộ tại huyện Nghi Lộc đang tháo dỡ, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/7/2024 và 1 hộ tại thị xã Hoàng Mai dự kiến di dời trước ngày 25/7/2024, đảm bảo tiến độ trước khi đóng điện.

Các lãnh đạo tỉnh Nghệ An nhiều lần trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, động viên các lực lượng tại hiện trường; đồng thời, chỉ đạo hỗ trợ chủ đầu tư, nhà thầu tổ chức thi công dự án tại địa phương trên tinh thần “4 tại chỗ” (máy thi công, nhân công lao động phổ thông, vật liệu xây dựng trong giai đoạn móng và hậu cần)./.

