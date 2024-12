Kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam cán đích 44 tỷ USD

Kim ngạch xuất khẩu dệt may trong tháng 7/2024 đạt 4,29 tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước, và là tháng đầu tiên trong năm 2024 có kim ngạch xuất khẩu dệt may vượt mốc 4 tỷ USD.