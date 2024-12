Doanh nghiệp dệt may: Thị trường hồi phục, xuất khẩu thu nhiều kết quả khả quan

Theo Chủ tịch Vitas, năm 2024 tăng trưởng quy mô toàn cầu đối với ngành dệt may không có sự chuyển biến, tăng trưởng rõ nét. Nhưng Việt Nam có sự tăng trưởng là nhờ đón được sóng dịch chuyển đơn hàng.

Xanh hóa trong các quy trình sản xuất được nhân rộng tại Tổng Công ty May 10. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là kết thúc năm 2024, tới thời điểm hiện tại nhiều doanh nghiệp dệt may đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra cũng như tích cực chuẩn bị xây dựng kế hoạch sản xuất-kinh doanh, đón nhận những cơ hội mới trong năm 2025.

Đón cơ hội thị trường cuối năm

Vượt qua một năm 2023 đầy khó khăn, các doanh nghiệp trong ngành dệt may đã có nhiều tín hiệu tích cực. Sự hồi phục của thị trường trong năm 2024 đã giúp đơn hàng hồi phục tích cực, kết quả sản xuất-kinh doanh cũng ghi nhận nhiều điểm sáng.

Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần May 10 cho biết năm 2024 là năm khá đặc biệt, bởi mọi năm, doanh nghiệp sẽ phải lo lắng nguồn hàng, đặc biệt là nguồn hàng xuất khẩu, nhưng năm nay gần như trọn vẹn, công ty không phải lo lắng về thị trường mà chỉ tập trung sản xuất các sản phẩm đạt chất lượng cao nhất để đáp ứng yêu cầu của khách hàng nhập khẩu.

Số liệu được thể hiện rõ trong những tháng đầu của quý 4, kim ngạch xuất khẩu và tổng doanh thu của May 10 ghi nhận tăng trưởng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2023 và với kết quả trên, trong năm 2024, May 10 chắc chắn sẽ hoàn thành kế hoạch xuất khẩu, kế hoạch doanh thu.

Dệt may có triển vọng "cán đích" xuất khẩu 44 tỷ USD Năm 2024, ngành dệt may có thể đạt 44 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu, tăng gần 10% so với 2023, nhưng trong bối cảnh thị trường xuất khẩu được mở rộng, ngành còn đứng trước nhiều thách thức.

Đối với thị trường nội địa, theo ông Thân Đức Việt, May 10 sẽ hoàn thành kế hoạch năm 2024 và doanh nghiệp đang tập trung cao độ cho các đơn hàng để bán vào mùa cao điểm là Noel, Tết Dương lịch, mùa Tết âm lịch sắp tới.

“Hiện May 10 nhận được nhiều đơn hàng đồng phục, như sơmi nam, quần âu nam và veston nam, do vậy doanh nghiệp phải huy động mọi nguồn lực để tăng năng suất lao động cũng như có thể huy động công nhân làm thêm giờ để hoàn thành và cán đích mục tiêu đề ra,” ông Thân Đức Việt nói.

Tương tự, ông Đào Duy Khánh, Phó Tổng Giám đốc May Tiền Tiến, Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến chia sẻ hiện đơn hàng của ngành May đối với riêng công ty tương đối dồi dào, không còn lo thiếu đơn hàng như năm 2023.

Dự kiến năm 2024, người lao động của May Tiền Tiến sẽ có thu nhập bình quân cao hơn so với năm 2023. Đây cũng là nỗ lực của ban lãnh đạo công ty để giữ chân người lao động tại khu vực miền Tây.

“Hiện đơn hàng ký kết đã hết quý 1/2025 và đang tiếp tục đàm phán cho cả năm 2025. Từ nay tới hết năm là cao điểm sản xuất cho dịp Noel và năm mới, do đó các doanh nghiệp may có thể lựa chọn các đơn hàng phù hợp với năng lực sản xuất, khác với năm 2023 quy mô đơn hàng nhỏ, lẻ để bố trí sản xuất,” ông Đào Duy Khanh nói.

Cửa hàng thời trang Vinatex tại Hà Nội. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Trong khi đó, với các doanh nghiệp ngành sợi, mặc dù thị trường còn tương đối ảm đạm khi giá đơn hàng còn ở mức rất thấp, nhưng bằng nhiều giải pháp tiết kiệm, tối ưu chi phí trong sản xuất, nhiều doanh nghiệp đã có những tín hiệu tích cực.

Đon cử, Công ty cổ phần Sợi Phú Bài, đến hết quý 3/2024 đạt 955 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế đạt 9,2 tỷ đồng, bằng 91% kế hoạch doanh thu năm; Cũng vượt qua điểm hòa vốn, Công ty cổ phần Vinatex Phú Hưng có doanh thu tính đến hết tháng 10/2024 đạt 656,23 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận đạt 4,3 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp sợi khác như Công ty Cổ phần Vinatex Hồng Lĩnh, Tổng Công ty Việt Thắng, Nhà máy Sợi Vinatex Phú Cường đã giảm lỗ so với cùng kỳ 2023 và tiến gần hơn với điểm hòa vốn.

Thích ứng xu thế mới

Đánh giá của Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) cho thấy năm 2024, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, xung đột leo thang ở nhiều khu vực; giá xăng dầu, cước vận tải biến động mạnh, kinh tế thương mại phục hồi chậm, tổng đầu tư toàn cầu sụt giảm, thiên tai, biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng diễn biến phức tạp, nhưng ngành dệt may Việt Nam vẫn giữ được mức tăng trưởng khá.

Cụ thể, ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Vitas thông tin, năm nay, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành dệt may ước đạt 44 tỷ USD như dự kiến đề ra từ đầu năm và tăng 11,26% so với năm 2023. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 25 tỷ USD, tăng 14,79%. Như vậy, ngành dệt may xuất siêu khoảng 19 tỷ USD, tăng 6,93% so với năm 2023.

Trong các thị trường xuất khẩu, Hoa Kỳ vẫn là thị trường lớn nhất với kim ngạch ước đạt 16,71 tỷ USD, tăng 12,33% so với năm 2023 và chiếm tỷ trọng 37,98% tổng kim ngạch xuất khẩu; Nhật Bản ước đạt 4,57 tỷ USD, tăng 6,18%, chiếm tỷ trọng 10,39%; EU ước đạt 4,3 tỷ USD tăng 7,66%, chiếm tỷ trọng 9,77%; Hàn Quốc ước đạt 3,93 tỷ USD, tăng 10,36%, chiếm tỷ trọng 8,93%; Trung Quốc ước đạt 3,65 tỷ USD, tăng 1,76%, chiếm tỷ trọng 8,3%; ASEAN ước đạt 2,9 tỷ USD, tăng 4,84%, chiếm tỷ trọng 6,59%.

Đáng chú ý, theo Chủ tịch Vitas, năm 2024, tăng trưởng quy mô toàn cầu đối với ngành dệt may không có sự chuyển biến, tăng trưởng rõ nét. Nhưng Việt Nam có sự tăng trưởng là nhờ đón được sóng dịch chuyển đơn hàng.

Chủ động từ khâu thiết kế để tăng giá trị xuất khẩu. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Nhiều thị trường xuất khẩu mới nổi như Trung Đông, châu Phi đã được các doanh nghiệp dệt may Việt Nam tiếp cận để mở rộng thị trường, đồng thời, các doanh nghiệp dệt may trong nước đã nhạy bén, linh hoạt trong chuyển đổi mô hình, sản phẩm, làm những đơn hàng nhỏ có tính kỹ thuật cao, ví dụ như trang phục tại các quốc gia Trung Đông, điều mà nhiều năm trước đây các doanh nghiệp dệt may Việt Nam không có lợi thế về kỹ thuật sản xuất.

“Các khách hàng, buyer ngày càng có nhiều yêu cầu gắt gao hơn về các tiêu chuẩn kỹ thuật, trách nhiệm xã hội cũng như thời gian giao hàng, đặc biệt có những khách hàng yêu cầu chịu trách nhiệm đến cùng khi hàng dệt may tới người tiêu dùng. Đây cũng là những yêu cầu mới, đòi hỏi các doanh nghiệp dệt may Việt Nam thích ứng và không thể đứng ngoài “cuộc chơi”, ông Vũ Đức Giang lưu ý.

Theo Chủ tịch Vitas, năm 2025 ngành Dệt May Việt Nam đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 47-48 tỷ USD, đây là con số có sự tính toán và nghiên cứu kỹ lưỡng về xu thế đơn hàng. Ngành sợi chưa có sự tăng trưởng hay đột phá về đơn hàng, nhưng với ngành May lượng đơn hàng sẽ dồi dào hơn năm 2024. Hiện nhiều doanh nghiệp dệt may đã ký kết đơn hàng hết quý 1/2025, thậm chí có doanh nghiệp đã ký kết tới hết quý 2/2025.

Định hướng đối với ngành sợi, ông Cao Hữu Hiếu, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) cho biết vai trò của ngành sợi trong tập đoàn rất quan trọng, sử dụng một nguồn lực lớn trong tập đoàn nên cần định hình những hướng đi mới.

Ông Cao Hữu Hiếu lưu ý Ban sản xuất-kinh doanh sợi thành lập nhóm kinh doanh theo từng cụm Bắc, Trung; Xây dựng phương án ổn định nguồn cung nguyên liệu để đưa ra giải pháp và cách thức có được chất lượng nguyên liệu, thời gian giao hàng và giá cả hợp lý; Tiếp tục có các giải pháp để đảm bảo năng lực sản xuất, phát triển nguồn lao động quản trị và kỹ thuật, có cơ chế xứng đáng để cán bộ được điều động an tâm và nỗ lực.

Để thích ứng với thị trường, bà Nguyễn Thị Tố Trang, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vinatex Phú Hưng cho biết cùng với việc tập trung chào bán các mặt hàng có khả năng khai thác giá bán cao, hiệu quả tốt và mặt hàng có sản lượng lớn để duy trì tối đa sản lượng, giảm tiêu hao, tăng doanh thu và lợi nhuận, Vinatex Phú Hưng sẽ chú trọng giới thiệu và tăng cường công tác bán hàng đối với các loại sợi có giá trị gia tăng cao hơn so với các sợi pha phổ thông như: sợi recycled, sợi nhuộm 1 thành phần hay sợi có các chứng chỉ để tăng sự cạnh tranh trong giá bán, mang lại hiệu quả kinh doanh tốt hơn.

Ngoài ra, đơn vị sẽ quan tâm trau dồi, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ bán hàng để tăng tính chuyên nghiệp và tăng sự hài lòng cho khách hàng, giữ vững được tệp khách hàng trung thành; Theo dõi sát thị trường và có các giải pháp phù hợp, kịp thời khi thị trường có sự biến động bất ngờ, đồng thời tăng cường kiểm soát, quản trị dây chuyền sản xuất để đảm bảo và nâng cấp chất lượng, nâng cao uy tín với khách hàng./.