Tổng thư ký LHQ lo ngại tác động của thuế quan với các nước đang phát triển

Sau khi chính sách thuế quan mới của Mỹ có hiệu lực từ ngày 9/4, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ đặc biệt lo ngại về các nước đang phát triển dễ bị tổn thương nhất trong bối cảnh chiến tranh thương mại diễn ra, cho rằng những nước này sẽ hứng chịu tác động nghiêm trọng hơn.

Phát biểu trước báo giới, ông Guterres nhấn mạnh: “Chiến tranh thương mại cực kỳ tiêu cực, là cuộc chiến không có người thắng."

Trên thực tế, một số ngành nghề ở nhiều nước đã cảm nhận được tác động từ các biện pháp thuế quan mới của Mỹ.

Hiệp hội trồng cam quýt Nam Phi mới đây cảnh báo mức thuế quan mới 30% mà chính quyền của Tổng thống Donald Trump áp dụng đối với Nam Phi sẽ đe dọa 35.000 việc làm trong ngành trồng cam quýt của nước này.

Hiệp hội cho rằng mức thuế đối ứng có hiệu lực từ ngày 9/4 sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành xuất khẩu nông sản lớn nhất của Nam Phi. Mức thuế quan có thể khiến giá trái cây họ cam chanh của Nam Phi tăng thêm 4,25 USD/thùng đối với người tiêu dùng Mỹ.

Theo Tổ chức Cam quýt Thế giới, Nam Phi là nước xuất khẩu cam lớn thứ hai sau Tây Ban Nha và là nước xuất khẩu trái cây họ cam quýt lớn thứ 4 thế giới. Nam Phi cung cấp trái cây họ cam chanh cho thị trường Mỹ khi trái vụ tại đó. Quốc gia châu Phi này xuất khẩu khoảng 5-6% lượng cam quýt sang Mỹ, tương đương hơn 6,5 triệu thùng/năm, nhưng một số thị trấn nông thôn lại hướng đến và phụ thuộc rất nhiều vào thị trường này.

Nam Phi, nền kinh tế đa dạng nhất châu Phi, đã bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề bởi các chính sách của Tổng thống Donald Trump.

Trước đó, việc Tổng thống Trump cắt giảm viện trợ nước ngoài của Mỹ đã cắt giảm đáng kể nguồn tài trợ cho chương trình phòng chống AIDS của Nam Phi - chương trình lớn nhất thế giới và điều trị cho khoảng 5,5 triệu người.

Tổng thống Trump cũng ban hành một lệnh hành pháp dừng các khoản tài trợ liên bang khác cho Nam Phi vì cho rằng Chính phủ Nam Phi “đối xử tệ” với những người nông dân thiểu số da trắng.

Trong khi đó, ở Madagascar, một quan chức ngành dệt may cũng cảnh báo nước này có nguy cơ mất khoảng 60.000 việc làm trong ngành dệt may do mức thuế mới 47%.

Công thức được sử dụng để tính mức thuế quan mới nhất của phía Mỹ có nghĩa là các quốc gia thu nhập thấp như Madagascar chỉ nhập khẩu số lượng ít hàng hóa của Mỹ lại phải đối mặt với mức thuế cao nhất.

Theo báo cáo năm 2023 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), ngành dệt may của Madagascar sử dụng khoảng 180.000 lao động và chiếm khoảng 20% Tổng sản phẩm quốc nội của cả nước./.

