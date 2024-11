Kiên Giang: Vận hành hệ thống camera AI giám sát an ninh trên đảo Phú Quốc

Hệ thống Camera AI này được lắp đặt tại các vị trí trọng yếu, cửa ngõ giao thông, khu vực tập trung đông người như cảng hành khách Bãi Vòng, cảng An Thới, sân bay Quốc tế Phú Quốc, khu chợ đêm...

Mô tô nước phục vụ khách du lịch tại bãi biển Dinh Cậu, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc (Kiên Giang). (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Tỉnh Kiên Giang vừa đưa vào vận hành hệ thống 41 Camera AI giám sát an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố biển đảo Phú Quốc theo Đề án 06 của Chính phủ.

Hệ thống Camera AI này được lắp đặt tại các vị trí trọng yếu, cửa ngõ giao thông, khu vực tập trung đông người như: Cảng hành khách Bãi Vòng, cảng An Thới, sân bay Quốc tế Phú Quốc, Sun Group Phú Quốc, Casino Corona Phú Quốc, khu chợ đêm, Quảng trường Hồ Chí Minh...

Lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh, hệ thống Camera AI sẽ giúp tăng cường khả năng giám sát an ninh, góp phần phòng, chống, giảm thiểu tội phạm, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách đến tham quan, du lịch đảo Phú Quốc.

Mặt khác, hệ thống camera này còn hỗ trợ, giúp cải thiện công tác quản lý giao thông, giám sát trật tự đô thị, là cơ sở quan trọng cho các dịch vụ công khác trong tương lai của thành phố Phú Quốc.

Việc lắp đặt hệ thống Camera AI tại Phú Quốc là một trong những khâu đột phá trong việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật để phục vụ cho công tác giám sát, quản lý địa bàn của thành phố nói chung và Công an thành phố Phú Quốc nói riêng. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông, phòng, chống tội phạm, bảo vệ môi trường trên đảo...

Theo đó, hệ thống Camera AI được tích hợp với các tính năng nhận diện khuôn mặt, biển số xe, phân tích hành vi, phát hiện các tình huống bất thường... nhằm hỗ trợ lực lượng chức năng công tác quản lý và xử lý tình huống nhanh chóng, hiệu quả.

Sau khi đưa vào vận hành, hệ thống Camera AI sẽ giám sát, nhất là nhận diện các đối tượng tội phạm, nghi vấn đi và đến địa bàn thành phố Phú Quốc, chuyển đổi trạng thái quản lý các loại đối tượng từ thủ công sang chuyển đổi số trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay.

Trước đó, thành phố Phú Quốc cũng đã lắp đặt 6 camera an ninh tại các điểm nóng về rác thải vứt bừa bãi ra môi trường tự nhiên để xử lý tình trạng xả thải không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường.

Lãnh đạo thành phố Phú Quốc chia sẻ, bên cạnh những mặt tích cực, kết quả đạt được về xây dựng, phát triển đảo Phú Quốc đến nay, quá trình đó cũng bộc lộ nhiều mặt hạn chế về quản lý trên các lĩnh vực, trong đó, có tình hình trật tự an toàn xã hội, tội phạm từng lúc, từng nơi, từng thời điểm trên đảo diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ cao.

Việc vận hành hệ thống Camera AI, góp phần tích cực cho công tác quản lý xã hội, quản lý Nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và những vấn đề khác có liên quan trên đảo Phú Quốc.

Qua đó, góp phần tập trung xây dựng Phú Quốc thành đảo ngọc an bình, thân thiện, trở thành trung tâm dịch vụ du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế, kết nối với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực và trên thế giới./.

