Kiều hối đổ về Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tăng 35% trong năm 2023

Lượng kiều hối chuyển về TP.HCM thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại, tổ chức kinh tế trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ cả năm 2023 dự kiến đạt khoảng 8,92 tỷ USD - tăng 35% so với năm 2022.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Dù nền kinh tế thế giới đang đối mặt với tình trạng suy thoái kinh tế, thất nghiệp cao, song lượng kiều hối chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh vẫn ghi nhận kết quả tăng trưởng rất tích cực trong năm 2023.

Đây sẽ là nguồn lực vàng cho phát triển kinh tế xã hội nói chung và thành phố nói riêng, tạo điều kiện cho người dân, người nhận kiều hối cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, lượng kiều hối chuyển về địa bàn thành phố thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại, các tổ chức kinh tế trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ cả năm 2023 dự kiến đạt khoảng 8,92 tỷ USD, tăng 35% so với năm 2022.

Lý giải nguyên nhân lượng kiều hối đổ về thành phố tăng mạnh trong năm nay, ông Lệnh cho biết hậu dịch COVID-19, nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng gặp rất nhiều khó khăn, các ngành nghề đều gặp phải sự sụt giảm nghiêm trọng về doanh thu.

Nhằm thúc đẩy sự hồi phục kinh tế, một số nước đã bắt đầu tháo gỡ các biện pháp thắt chặt về xuất nhập cảnh, các chính sách về y tế cũng dần được nới giãn.

Điều này đã giúp lượng người Việt Nam đi xuất khẩu lao động tăng lên. Đây cũng là một phần lý do khiến lượng kiều hối tăng cao so với năm ngoái; đồng thời, dù Kiều bào gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, song vẫn quan tâm, hướng về quê hương hỗ trợ giúp đỡ thân nhân và gia đình.

"Lượng kiều hối gửi về không chỉ góp phần nâng cao đời sống của người dân trong nước, mà còn là nguồn lực tài chính quan trọng đối với sự phát triển kinh tế đất nước," ông Lệnh cho biết.

Lượng kiều hối chuyển về TP.HCM trong 9 tháng vượt cả năm 2022 Tính đến cuối tháng 9/2023, lượng kiều hối chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh đạt 6,687 tỷ USD, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2022 và bằng 101,3% so với cả năm 2022.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh dự báo trong năm 2024, lượng kiều hối chuyển về sẽ tăng khoảng 20% so với năm nay, khi cả thế giới đều đang kỳ vọng vào sự chuyển mình sau cơn đại dịch.

Tuy nhiên, với những diễn biến phức tạp của chính trị-xã hội, sự kỳ vọng này cũng gặp không ít khó khăn.

Để tiếp tục thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn kiều hối chuyển về, hiện Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng "Đề án chính sách thu hút và phát huy nguồn lực kiều hối trên địa bàn thành phố."

Dự thảo Đề án đã đưa ra các mục tiêu cụ thể về tốc độ tăng trưởng kiều hối; về thực hiện các dự án phát triển xã hội, giáo dục, y tế và môi trường từ nguồn kiều hối và sự tham gia đóng góp của người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài… Trong đó, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kiều hối chuyển về thành phố ít nhất 10% mỗi năm giai đoạn 2023-2025 và duy trì tốc độ này trong giai đoạn 2025-2030./.