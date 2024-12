Đồng bạc xanh phục hồi từ mức thấp nhất trong ba tuần

Đồng USD phải chịu sức ép bán ra khi báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của nước này tăng nhẹ lên 4,2%, so với mức 4,1% trong hai tháng trước đó.

Đồng USD. (Ảnh: AF/TTXVN)

Trong phiên giao dịch ngày 6/12, đồng USD tăng giá sau đợt bán ra trước đó.

Thị trường tiền tệ đang chờ đợi báo cáo lạm phát của Mỹ vào tuần tới - nhân tố có thể chi phối quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trong cuộc họp ngày 17-18/12.

Đồng bạc xanh đã phục hồi từ mức thấp nhất trong ba tuần so với đồng euro, được giao dịch ở mức 1,0561 USD/euro. Tính chung cả tuần, đồng euro giảm 0,2%, đánh dấu tuần giảm thứ tư trong năm tuần gần đây.

So với đồng yen của Nhật Bản, đồng USD gần như không đổi so với phiên trước đó, đứng ở mức 150 yen/USD. Đồng bạc xanh ước tăng 0,2% so với yen trong cả tuần này, đánh dấu ba tuần tăng trên bốn tuần gần nhất.

Trước đó, đồng USD phải chịu sức ép bán ra khi báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của nước này tăng nhẹ lên 4,2%, so với mức 4,1% trong hai tháng trước đó.

Ngược lại, lĩnh vực phi nông nghiệp có thêm 227.000 việc làm mới trong tháng 11/2024, cao hơn so với dự báo 200.000 việc làm của các nhà kinh tế. Mặc dù vậy, mức tăng trung bình chưa đến 150.000 việc làm mỗi tháng trong bốn báo cáo gần đây thấp hơn mức cần thiết để đáp ứng nhu cầu việc làm của dân số ngày càng tăng.

Dữ liệu này khiến thị trường nâng xác suất Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 12/2024 từ 70% lên 85%.

Chỉ số USD, đo lường sức mạnh đồng bạc xanh so với sáu đồng tiền chủ chốt khác, tăng 0,3% lên 106, sau khi chạm mức thấp nhất ba tuần trong phiên trước đó. Đồng USD cũng tăng 0,1% so với franc Thụy Sĩ, giao dịch ở mức 0,8786 franc/USD.

James Knightley, chuyên gia kinh tế quốc tế tại ING, nhận định Fed có thể cắt giảm lãi suất trong tháng 12/2024 ở mức 0,25 điểm phần trăm và có khả năng tạm dừng điều chỉnh lãi suất vào tháng 1/2025.

Tại châu Á, đồng USD tăng 0,4% so với đồng won Hàn Quốc lên 1.422,7 won/USD. Trong khi đó, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc gần như không đổi, giao dịch ở mức 7,2843 nhân dân tệ/USD trong phiên 6/12, song vẫn hướng đến tuần giảm thứ 10 liên tiếp, trong bối cảnh tâm lý lo ngại gia tăng về khả năng các chính sách thuế quan mới của Mỹ sẽ gây thêm áp lực lên nền kinh tế Trung Quốc./.

Đồng euro có khả năng tiếp tục đi xuống trong ngắn hạn Đồng euro được dự đoán có khả năng giảm khoảng 1% xuống 1,04 USD/euro trong sáu tháng tới, thấp hơn đáng kể so với mức 1,10-1,11 USD/euro trong cuộc khảo sát vào tháng 11/2024.