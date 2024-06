“Lả lơi áng mây trôi”: Bộ sưu tập phá cách từ những chiếc áo bà ba quen thuộc

Nhà thiết kế Thủy Nguyễn sẽ trở lại sàn diễn Vietnam International Fashion Week SS 2024 – Tuần lễ Thời trang quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2024 sau 5 năm vắng bóng với bộ sưu tập đậm chất liệu truyền thống “Lả lơi sáng mây trôi.”

Đến với bộ sưu tập lần này, Thủy Nguyễn không kể câu chuyện thời trang cùng những tà áo dài duyên dáng vốn đã trở nên quen thuộc, thay vào đó là những chiếc áo bà ba đặc trưng từ Nam Bộ.

Chưa bao giờ đưa áo bà ba lên sàn diễn thời trang, vậy mà lần này bằng sự phá cách, làm mới từ những chiếc bà ba quen thuộc, nhà tạo mẫu đã mang đến một phong cách tự do, vượt thoát trong tư duy sáng tạo. Nhà thiết kế Thuỷ Nguyễn gọi vui những chiếc áo bà ba trong bộ sưu tập mới của mình: “hình thì giống mà ruột thì không.”

Các thiết kế được lấy cảm hứng từ trang phục áo bà ba đặc trưng của miền Nam Việt Nam, dưới góc nhìn nữ tính, tinh tế, nhưng không kém phần phá cách của nhà tạo mẫu Thủy Nguyễn.

Vẫn giữ nguyên “DNA” của nhà mốt là tình yêu với văn hóa Việt Nam, bộ sưu tập có sự xuất hiện của những hình ảnh linh vật gắn liền với miền trời mây như: Rồng, phượng… và tiếp tục kế thừa kinh nghiệm thêu đính, xử lý chất liệu của nhà tạo mẫu. Những hình ảnh trong bộ sưu tập được tái hiện lại sống động và linh hoạt qua nhiều lối thêu đính 3D, cũng như những kỹ thuật điêu luyện khác.

Chia sẻ về cảm hứng tạo nên bộ sưu tập, nhà thiết kế Thuỷ Nguyễn cho biết vừa qua chị đã dành nhiều khoảng lặng để “thả trôi” mình theo những cơn gió la đà và những câu hò, điệu hát dân gian. Từ đó, hình ảnh nên thơ, uyển chuyển của những tà áo mềm mại bay theo làn gió cũng trở thành tứ thơ in dấu trong tâm hồn nghệ sỹ để cô sáng tạo nên những thiết kế phá cách.

Thủy nguyễn là một họa sỹ và nhà thiết kế thời trang. Cô luôn khéo léo thổi vào thiết kế của mình màu sắc thi vị riêng biệt. Các thiết kế của Thủy Nguyễn tập trung vào sự thoải mái, tiện dụng, nữ tính và sang trọng, mang đậm phong cách của nhà thiết kế nhưng vẫn tôn lên cá tính nổi bật của người mặc. Các họa tiết truyền thống hay những chất liệu lụa, gấm hay những phụ kiện thô mộc là những yếu tố luôn được Thủy Nguyễn tập trung khai thác đưa vào mỗi thiết kế của mình.

Lấy cảm hứng từ những chất liệu dân tộc truyền thống, Thủy Nguyễn đã đưa tình yêu bản sắc văn hóa dân tộc vào các bộ sưu tập và mong muốn truyền tải vẻ đẹp của quê hương thông qua các thiết kế. Từ đó, văn hóa Việt được lan tỏa tới đại chúng một cách vừa gần gũi vừa hiện đại thông qua thời trang.

Trước đó, say mê vẻ đẹp tinh tế mang đậm tính nữ, bộ sưu tập “Mỵ Châu” tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2019 được Thủy Nguyễn lấy cảm hứng từ câu chuyện của nàng công chúa si tình, và mãnh liệt với tình yêu, kết hợp cùng nghệ thuật cải lương. Để rồi từ đó gửi gắm niềm tin rằng, giá trị văn hóa nghệ thuật dân tộc có thể cũ đi, nhưng không bao giờ biến mất./.

Vietnam International Fashion Week 2024 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 12-16/6 với nhiều hoạt động bên lề thú vị như: Tiệc kỷ niệm một thập kỷ của thời trang Việt, diễn ra vào tối 12/6; Triển lãm Dệt may Italy: Phong cách và đột phá (13/6); Hoạt động chụp hình The Best Street Style sôi nổi dành cho những tín đồ thời trang.