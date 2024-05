Lắng đọng Lễ hội Làng Sen và chương trình nghệ thuật 'Quê hương mùa sen nở'

Chương trình nghệ thuật 'Quê hương mùa sen nở' khai mạc Lễ hội Làng Sen. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Tối 11/5 tại Sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024.

Hoạt động này nhằm kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024), hướng tới kỷ niệm 55 năm Ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho Đảng bộ tỉnh Nghệ An (21/7/1969-21/7/2024), 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2024).

Tham dự có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An cùng đại diện các bộ, ban, ngành; đại diện dòng họ Hà, dòng họ Hoàng Xuân, Nguyễn Sinh tại huyện Nam Đàn và đông đảo nhân dân.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh Lễ hội Làng Sen hàng năm trở thành sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng, qua đó chúng ta hiểu sâu sắc hơn cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người, góp phần đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh.

Đặc biệt, năm nay kỷ niệm 55 năm Ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có 4 điều Bác dặn trong thư “Sắp tới phải làm gì” với tâm nguyện “Rất mong đồng bào, đồng chí tỉnh nhà ra sức phấn đấu làm cho Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc."

Lời căn dặn của Bác là kim chỉ nam, nguồn động lực, sức mạnh to lớn để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Nghệ An phát huy tinh thần cách mạng, tập trung nguồn lực, vượt qua khó khăn, thách thức, để thực hiện thành công di nguyện của Bác, sớm đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của miền Bắc và cả nước.

Tại Lễ khai mạc diễn ra Chương trình nghệ thuật “Quê hương mùa sen nở” do các nghệ sỹ, diễn viên Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh và Nhà hát Ca múa nhạc, Đội nhạc kèn nghi lễ Bộ Công an biểu diễn.

Chương trình biểu diễn kỵ binh của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu gồm 3 chương: “Bông Sen nở giữa trời đêm," “Vầng dương trời Việt” và “Quê hương hát mãi về Người."

Chương trình với những ca khúc đặc sắc về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi công lao trời biển của Bác giành lại độc lập-tự do cho đất nước; tình cảm của Bác với quê hương; tình cảm của đất và người Nghệ An với Người đã để lại ấn tượng và sự xúc động với khán giả.

Lễ hội Làng Sen năm nay diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa tập trung tại thành phố Vinh và huyện Nam Đàn. Phần lễ với các nghi lễ trang trọng như Lễ dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ và diễu hành về quê Bác; Lễ dâng hương, dâng hoa, báo công với Bác Hồ ở đền Chung Sơn và Khu Di tích Kim Liên.

Về hoạt động hội phong phú và đa dạng, nổi bật là Liên hoan Tiếng hát Làng Sen với sự tham gia của hơn 600 nghệ nhân, diễn viên đến từ 20 đoàn nghệ thuật quần chúng của các huyện, thành, thị; Giải bóng chuyền và võ cổ truyền toàn tỉnh; các trò chơi dân gian gắn với hoạt động tuổi thơ của Bác Hồ tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. Đặc biệt, giải marathon “Hành trình về Làng Sen” là hoạt động thể thao nổi bật, với hơn 3.000 vận động viên trong và ngoài nước tham gia.

Đặc biệt năm nay, chương trình khai mạc lễ hội có sự tham gia biểu diễn của Nhà hát Ca múa nhạc cùng Dàn nhạc kèn Đội nghi lễ và Đội kỵ binh của Bộ Công an.

134 bức ảnh Bác Hồ được học sinh Trường Tiểu học Kim Liên rước tại khai mạc Lễ hội làng Sen. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Bế mạc lễ hội là Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Từ Làng Sen đến Thành phố Hồ Chí Minh” do Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức; chương trình được đầu tư công phu về nội dung kịch bản, đạo diễn, biên đạo với sự tham gia của nhiều ngôi sao ca nhạc, nghệ sỹ, vũ đoàn nổi tiếng đến từ Thành phố Hồ Chí Minh để lại nhiều ấn tượng đẹp đối với Nhân dân và du khách.

Song song với các hoạt động trên còn có chương trình Quảng diễn đường phố với chủ đề “Quê hương mùa sen nở” mùa 2 sẽ diễn ra trên tuyến phố đi bộ thành phố Vinh với các màn trình diễn văn hóa, di sản văn hóa nghệ thuật đầy màu sắc; Triển lãm ảnh “Nghệ An làm theo lời Bác” và “ Hồ Chí Minh-Người là niềm tin tất thắng” tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Đây cũng là dịp để giới thiệu, quảng bá với cả nước và bạn bè quốc tế về văn hóa Làng Sen, về mảnh đất, con người Nghệ An năng động, thân thiện, luôn rộng mở những cơ hội hợp tác và phát triển.

Về với Lễ hội Làng Sen năm nay, ngoài tình cảm thành kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Người, du khách thập phương và toàn thể nhân dân còn có dịp tham quan nhiều di tích lịch sử văn hóa, các điểm du lịch đặc sắc của tỉnh Nghệ An. Tỉnh hy vọng du khách gần xa sẽ lưu giữ được nhiều khoảnh khắc, kỷ niệm ấn tượng và ý nghĩa trên mảnh đất quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lễ hội Làng Sen 2024 sẽ kết thúc vào ngày 19/5./.

