Lạng Sơn: Công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt các đơn vị

Ngày 1/8, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn tổ chức công bố các quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác cán bộ tại các đơn vị trong tỉnh.

Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Bùi Quốc Khánh (sinh năm 1977, Thạc sỹ Quản lý kinh tế), Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hữu Lũng giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (thay ông Trịnh Tuấn Đông đã được điều động, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Bình, vào ngày 26/4); bổ nhiệm ông Vũ Đức Thiện (sinh năm 1977, Thạc sỹ kinh tế), Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tràng Định giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh.

Trước đó, ngày 31/7, Công an tỉnh Lạng Sơn cũng đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Quang Huyên (sinh năm 1976, quê quán huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Bắc Ninh đến nhận công tác và giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, từ ngày 1/8/2024.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đề nghị các cán bộ vừa được bổ nhiệm, nhận nhiệm vụ mới nhanh chóng bắt tay vào công việc, phát huy năng lực, sở trưởng công tác, vận dụng kiến thức, kinh nghiệm bản thân, đoàn kết cùng với tập thể cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn cho biết những năm qua, tỉnh đã điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí cán bộ lãnh đạo giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc điều động, bổ nhiệm cán bộ tại các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh được thực hiện theo đúng quy định về công tác cán bộ của Trung ương.

Đặc biệt, đây còn là một trong những công tác, nhiệm vụ quan trọng nhằm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giúp đội ngũ cán bộ của tỉnh, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt có điều kiện phấn đấu, rèn luyện, hoàn thiện, trưởng thành, đáp ứng tốt mọi yêu cầu, nhiệm vụ, công việc được giao./.

