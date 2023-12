Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng đồng bào Công giáo dịp Giáng sinh

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên chúc mừng Tổng Giám mục Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp mùa Giáng sinh 2023. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Chiều 18/12, tại Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã thăm, chúc mừng Tổng Giám mục Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và các linh mục, tu sỹ, đồng bào Công giáo nhân dịp mùa Giáng sinh 2023 và Năm mới 2024.

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, ông Nguyễn Văn Nên gửi lời chúc Giáng sinh mạnh khỏe, an lành đến Tổng Giám mục Nguyễn Năng, các linh mục, tu sỹ, đồng bào Công giáo thành phố; ghi nhận, đánh giá cao sự chung sức đồng lòng của đồng bào có đạo, trong đó có đồng bào Công giáo, với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đạt được những thành tựu đáng khích lệ về kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng, trật tự an toàn xã hội và nâng cao mức sống người dân thành phố.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ mong muốn Tổng Giám mục Nguyễn Năng cùng các linh mục, tu sỹ tiếp tục vận động, hướng dẫn đồng bào Công giáo thành phố tiếp tục đoàn kết, chia sẻ, gắn kết với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cùng chung tay xây dựng Thành phố xanh-sạch-đẹp; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, môi trường văn hóa, góp phần xây dựng Thành phố ngày càng phồn vinh, phát triển, văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đối với các linh mục, tu sỹ, đồng bào Công giáo, Tổng Giám mục Nguyễn Năng bày tỏ niềm vui, tự hào với những thành quả tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội mà thành phố đã đạt được trong năm 2023; khẳng định luôn hướng dẫn các linh mục, tu sỹ, đồng bào Công giáo trên tinh thần dân tộc của những người con đất Việt nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, chung tay góp sức đồng hành cùng chính quyền và nhân dân trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố.

Bày tỏ sự tin tưởng với những kế hoạch phát triển thành phố, Tổng Giám mục Nguyễn Năng cho rằng dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, sự nỗ lực của chính quyền, nhân dân toàn thành phố, đồng bào Công giáo sẽ cùng nhau góp sức xây dựng "ngôi nhà" thành phố bền vững với nền tảng là sự đoàn kết, tình yêu thương, lòng nhân ái; đồng thời khẳng định sự đồng hành của các linh mục, tu sỹ, đồng bào Công giáo trong thực hiện những nhiệm vụ lớn của thành phố, nhất là việc bảo vệ môi trường sống, gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc…

Nhân dịp mùa Giáng sinh 2023 và chuẩn bị đón Năm mới 2024, nhiều đoàn đại biểu do lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đến thăm, chúc mừng Giáng sinh tại một số cơ sở tôn giáo, cá nhân tiêu biểu Công giáo và Tin Lành trên địa bàn./.