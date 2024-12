Nghệ An: Di dời 70 hộ dân vùng nguy cơ sạt lở ở Mường Típ đến khu tái định cư

Các lực lượng giúp người dân bản Vàng Phao tháo dỡ nhà cửa để di dời đến khu tái định cư. (Nguồn: báo Nghệ An)

Từ ngày 13/12, 70 hộ dân với hơn 330 nhân khẩu (đa phần là đồng bào Khơ Mú) bản Vàng Phao, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, đã bắt đầu tháo dỡ nhà cửa, đồ đạc, vật dụng, chuồng trại chăn nuôi để di dời đến khu tái định cư mới.

Khu tái định cư được xây dựng cách khu nhà ở của người dân bản Vàng Phao gần 5km.

Trước đó, năm 2018, tại xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, xuất hiện vết nứt gãy trên núi, cách khu dân cư bản Vàng Phao khoảng 1km. Vết nứt gãy có nguy cơ sạt lở, đổ sập sườn núi, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của các hộ dân bản Vàng Phao rất cao.

Năm 2019, huyện Kỳ Sơn triển khai đề án xây dựng khu tái định cư Vàng Phao nhằm ứng phó khẩn cấp tình trạng xuất hiện vết đứt gãy lớn chạy dọc theo sườn núi.

Đầu tháng 8/2024, sau khi hoàn thành xây dựng hạ tầng khu tái định cư, các cấp chính quyền Kỳ Sơn đã khởi động các bước để chuẩn bị di dời toàn bộ bản Vàng Phao đến nơi ở mới. Đến tháng 12/2024, huyện Kỳ Sơn triển khai hỗ trợ người dân di dời nhà ở đến Khu tái định cư Vàng Phao.

Ông Thò Bá Rê, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, cho biết hạ tầng khu tái định cư Vàng Phao đã được hoàn thiện gồm 1 tuyến đường bêtông dài 5,4km nối vào khu tái định cư; 650m đường bêtông nội bộ; mặt bằng cho các hộ gia đình, mỗi lô có diện tích hơn 200m2.

Ngoài ra, nơi ở mới còn có hệ thống đường ống nước dẫn từ nguồn nước khe, suối đến khu tái định cư dài hơn 3,5km, cấp nước cho 5 bể chứa và 1 vòi độc lập. Ngoài hệ thống điện, đường, khu tái định cư còn xây dựng hai dãy phòng học gồm 4 phòng dành cho cấp mầm non và tiểu học, đáp ứng việc học tập của con em trong bản.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn Thò Bá Rê, các cấp chính quyền huyện Kỳ Sơn, xã Mường Típ đã huy động lực lượng Công an, Quân sự, các đoàn thể chính trị, xã hội... tham gia hỗ trợ di dời toàn bộ người dân bản Vàng Phao đến nơi ở mới dịp Tết để bà con an tâm, sớm ổn định cuộc sống, vui Xuân đón Tết ấm áp hơn.

Trong đợt này, lực lượng Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, được giao nhiệm vụ phụ trách di dời 17 nhà dân bản Vàng Phao đến khu tái định cư mới. Với mục tiêu và quyết tâm hoàn tất công việc trong thời gian sớm nhất, từ ngày 13/12, Công an huyện Kỳ Sơn đã huy động 40 cán bộ, chiến sỹ các đội công tác, Công an các xã, thị trấn trực tiếp xuống cơ sở phối hợp với đơn vị, các lực lượng khác hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân bản Vàng Phao tháo rời nhà cửa, vận chuyển, di dời tài sản để nhân dân sớm an cư, vui Xuân đón Tết Ất Tỵ./.

Nghệ An: Kịp thời di dời người dân huyện Kỳ Sơn ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở đất Cơ quan chức năng nhận thấy vết nứt có dấu hiện lan rộng, chính quyền đã huy động dân quân tự vệ, cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Mường Ải đưa người cùng tài sản của người dân đến nơi an toàn.