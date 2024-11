Tỉnh Quảng Bình di dời gần 250 hộ dân trước nguy cơ sạt lở

Để đảm bảo an toàn cho nhân dân trước thiên tai, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng trên địa bàn đã sơ tán, di dời 246 hộ/989 nhân khẩu đến nơi tránh trú an toàn.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có mưa to, có nơi mưa rất to.

Đến sáng 6/11, một số địa phương trong tỉnh vẫn còn mưa rải rác.

Để đảm bảo an toàn cho nhân dân trước thiên tai, tại một số khu vực nguy cơ bị ảnh hưởng sạt lở, ngập lụt, chia cắt, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng trên địa bàn đã sơ tán, di dời 246 hộ/989 nhân khẩu đến nơi tránh trú an toàn.

Cụ thể, trên địa bàn huyện Lệ Thủy, địa phương đã sơ tán 75 hộ/268 khẩu nằm trong khu vực nguy cơ bị ảnh hưởng sạt lở đến nơi an toàn. Trong đó, ở bản Tân Ly, xã Lâm Thủy, khi phát hiện một vết nứt trên đồi rộng khoảng 5-20cm, dài khoảng 22-25m, cách nhà dân hộ gần nhất khoảng 15m, chính quyền địa phương, Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng đã kịp thời di dời 18 hộ/82 khẩu.

Tại xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, Đồn Biên phòng Làng Ho đã phối hợp với địa phương di dời 57 hộ/186 khẩu nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân trước thiên tai.

Huyện Tuyên Hóa đã sơ tán 15 hộ/56 khẩu ở khu vực thôn Thuận Tiến, xã Thuận Hóa để phòng tránh nguy cơ bị sạt lở khi mưa lũ tràn về; huyện Minh Hóa di dời, sơ tán 156 hộ/665 khẩu thuộc các xã Hồng Hóa, Hóa Hợp và thị trấn Quy Đạt vì nằm trong vùng nguy cơ sạt lở.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình, mưa lớn những ngày qua đã gây ngập lụt, chia cắt một số tuyến đường giao thông trên địa bàn.

Tại ngầm Bùng Km562+200, Quốc lộ 15 nước ngập sâu 1,3m, gây tắc đường; hai điểm trên đường Tỉnh 559 (đoạn Km13+500-Km14+600 và đoạn Km17+650-Km18+400) nước ngập 0,6m; hai điểm đường Tỉnh 562 (Km5+500 và Km17+900) nước ngập 0,3m-1m và một điểm đường Tỉnh 564 (đoạn Km4+500-Km5+00) ngập 0,4m, gây tắc đường.

Ngoài ra, các tuyến đường liên thôn, xã và một số ngầm, cầu tràn, những vùng thấp trũng trên địa bàn các huyện Tuyên Hóa, Quảng Trạch và huyện Bố Trạch bị ngập từ 0,4m đến hơn 1m...

Tại các vị trí ngập nước, đơn vị quản lý cũng như chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã bố trí biển, rào chắn cấm người, phương tiện qua lại và lực lượng trực gác cảnh báo, chốt chặn.

Một số điểm giao thông, khu vực bị ảnh hưởng của mưa lớn cũng xảy ra tình trạng sạt lở, đặc biệt ở triền đồi sau Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Ra Mai 65m đã phát hiện một điểm sạt lở (dài khoảng 60m, rộng khoảng 30m) có nguy cơ sạt lở đến vị trí đóng quân của Đồn Biên phòng Ra Mai. Mưa lớn cũng gây chia cắt 27 hộ/117 nhân khẩu ở các thôn, bản trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, gồm xóm 1, thôn Tân Lâm, xã Ngư Hóa và Bản Chuối, xã Lâm Hóa.

Để chủ động các biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra và đảm bảo an toàn về người và tài sản cho nhân dân, Nhà nước, tỉnh Quảng Bình yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các công điện, chỉ đạo của Trung ương và địa phương về việc triển khai ứng phó với mưa lớn. Đồng thời theo dõi sát tình hình diễn biến thời tiết, kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó với phương châm “4 tại chỗ;" sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn và kịp thời xử lý các tình huống thiên tai có thể xảy ra./.

Quảng Bình: Tìm thấy thi thể nạn nhân bị lũ cuốn trôi Sáng 6/11, đại diện chính quyền Ủy ban Nhân dân xã Mai Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Cao Văn C, là người bị nước lũ cuốn mất tích.