Lào Cai: Lễ hội mùa Đông ở Sa Pa hút khách với nhiều sản phẩm du lịch mới

Khách du lịch quốc tế thích thú với thời tiết và khung cảnh tại Khu Du lịch Quốc gia Sa Pa. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Chuỗi sự kiện Lễ hội mùa Đông "Sa Pa - Thiên đường tuyết rơi năm 2023-Chào Xuân Giáp Thìn 2024," diễn ra từ ngày 20/12/2023 đến ngày 1/1/2024, đang tạo ra các sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, thu hút du khách khi đến với Sa Pa, tỉnh Lào Cai trong kỳ nghỉ lễ chào đón Năm mới 2024.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Sa Pa Đỗ Văn Tân, ngoài những nội dung thường niên, năm nay, Chương trình Lễ hội mùa Đông ở Sa Pa có nhiều điểm mới.

Dịp này, địa phương tổ chức chuỗi sự kiện như: Talk show truyền hình (chương trình trò chuyện) về giá trị nghệ thuật trang trí trên trang phục dân tộc Mông (diễn ra từ ngày 30/12/2023) và Lễ đón nhận bằng Di sản Văn hóa Phi vật thể cấp Quốc gia về Tri thức dân gian nghệ thuật trang trí trên trang phục dân tộc Mông (nhóm ngành Mông đen) trên địa bàn thị xã Sa Pa.

Cùng với đó, địa phương tổ chức Lễ khánh thành Không gian "Sa Pa - Tinh hoa hội tụ chào Năm mới 2024-Xuân Giáp Thìn (diễn ra vào ngày 29/12/2023); ra mắt Con đường hoa; ra mắt Không gian văn hóa dân tộc Dao đỏ xã Tả Phìn…

Đặc biệt, từ 20 giờ ngày 31/12/2023 đến 0 giờ ngày 1/1/2024, tại địa điểm sân Quần thị xã Sa Pa sẽ diễn ra các chương trình đặc sắc như: bắn pháo hoa tầm thấp chào mừng Năm mới 2024; trình diễn bộ sưu tập trang phục truyền thống và phát triển của nghệ thuật trang trí, trang phục dân tộc Mông; Chương trình nghệ thuật đặc sắc về văn hóa con người và cảnh quan thiên nhiên Sa Pa...

Các hoạt động lễ hội nhằm tạo điểm tham quan hấp dẫn phục vụ du khách khám phá, tìm hiểu không gian du lịch đặc sắc khi đến với Khu Du lịch Quốc gia Sa Pa; đồng thời tiếp tục tuyên truyền, quảng bá những tiềm năng, thế mạnh về thiên nhiên, con người và bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc Sa Pa; xúc tiến đầu tư thương mại du lịch và thu hút khách đến với Khu Du lịch Quốc gia Sa Pa.

Không chỉ tạo ra sản phẩm du lịch mới, Lễ hội góp phần khơi dậy truyền thống văn hóa trên cơ sở bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa riêng, đặc thù của thị xã Sa Pa.

Trong dịp Lễ hội mùa Đông năm 2023, Sa Pa dự kiến đón khoảng 180.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm loại hình du lịch "ôn đới trong lòng nhiệt đới."

Hàng nghìn người hào hứng đón mừng Lễ kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa Hướng đến phát triển đúng hướng và bền vững, Sa Pa cần tiếp tục gìn giữ bản sắc riêng với giá trị thiên nhiên, giá trị văn hóa đặc sắc để làm cầu nối giữa khu vực, Việt Nam và quốc tế.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Sa Pa cho biết thời điểm này, lượng khách đến Sa Pa đang tăng 30% so với cùng kỳ năm 2022.

Chính quyền thị xã Sa Pa đã chuẩn bị các phương án bảo đảm giao thông và trật tự an ninh cho du khách. Các phương án cụ thể liên quan đến cơ sở lưu trú, cơ sở phục vụ ăn uống, vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm... đã được các cơ quan chức năng xây dựng đảm bảo đón tiếp du khách chu đáo, an toàn.

Năm 2023, ước tổng số lượt khách tham quan các điểm du lịch trên địa bàn thị xã Sa Pa đạt 3,68 triệu lượt, tăng 105% so với kế hoạch năm 2023 và bằng 145% so với năm 2022.

Dự kiến năm 2024, thị xã Sa Pa sẽ đón 4,5 triệu lượt khách với tổng doanh thu từ khách du lịch là 15.500 tỷ đồng./.