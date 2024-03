Mức thưởng trung bình trên Phố Wall sụt giảm trong năm 2023

Theo Giám đốc Quản lý tài chính bang New York, mức tiền thưởng trung bình của Phố Wall trong năm 2023 ở mức 176.500 USD, giảm 2% so với mức 180.000 USD ghi nhận trong năm 2022.

Năm 2023 không phải là năm sinh lời nhiều nhất đối với các chủ ngân hàng Phố Wall, nhưng khoản tiền thưởng của họ vẫn dễ dàng vượt qua thu nhập trung bình của các hộ gia đình ở Mỹ.

Theo ước tính của Giám đốc Quản lý tài chính bang New York Thomas DiNapoli, mức tiền thưởng trung bình của Phố Wall trong năm 2023 ở mức 176.500 USD. Con số này giảm 2% so với mức 180.000 USD ghi nhận trong năm 2022. Cả hai mức trung bình đó đều thấp hơn nhiều so với mức 240.000 USD được thanh toán vào năm 2021.

Mức tiền thưởng trung bình giảm nhẹ không có gì đáng ngạc nhiên trong bối cảnh báo cáo kinh doanh trên Phố Wall năm 2023 không đồng đều và hoạt động mua bán và sáp nhập không mấy ấn tượng.

Trong một thông báo, ông DiNapoli cho biết lợi nhuận của Phố Wall đã tăng 1,8% vào năm 2023, nhưng các công ty đã thực hiện cách tiếp cận thận trọng hơn trong việc trả lương và nhiều nhân viên đã tham gia vào ngành chứng khoán, điều này khiến tiền thưởng trung bình giảm nhẹ.

Theo văn phòng của ông DiNapoli, khoản tiền thưởng của Phố Wall và việc làm nói chung trong ngành chứng khoán mang lại nguồn doanh thu quan trọng cho nền kinh tế bang New York và thành phố New York, gần đây nhất chiếm 27% nguồn thu thuế của bang và 7% doanh thu thuế của thành phố.

Ngành chứng khoán tại thành phố New York đã tuyển dụng khoảng 198.500 nhân viên trong năm 2023, tăng so với mức 191.600 nhân viên của năm trước đó.

Ông DiNapoli ước tính rằng 1 trong 11 công việc của thành phố có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến ngành này.

Tổng tiền thưởng của ngành này ở mức 33,8 tỷ USD trong năm 2023, nhìn chung ngang bằng với năm 2022. Trong năm 2021, tổng tiền thưởng đã tăng lên mức kỷ lục 42,7 tỷ USD khi thị trường vốn và hoạt động giao dịch bùng nổ./.

