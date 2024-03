Nam Bộ vào mùa nắng nóng gay gắt: Khuyến cáo người dân bảo vệ sức khỏe

Người dân đứng chờ đèn đỏ tập trung tại những nơi có bóng râm. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khu vực Nam Bộ đang bước vào giai đoạn nắng nóng gay gắt, kéo dài, vì vậy, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) đưa ra nhiều khuyến cáo đến người dân nhằm tránh tác động tiêu cực của thời tiết nắng nóng.

Nhóm người nào "nguy cơ cao" ảnh hưởng bởi nắng nóng

Thời tiết nắng nóng kéo dài là nguyên nhân gây ra các vấn đề sức khỏe như say nắng, say nóng, bệnh hô hấp, đột quỵ… Do đó việc chú ý chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình để thích nghi với điều kiện nắng nóng là điều vô cùng quan trọng.

Nhóm đối tượng có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi nắng nóng là người già, trẻ em, phụ nữ; những người lao động ngoài trời như công nhân, nông dân, vận động viên thể thao, bộ đội huấn luyện ngoài thao trường, nhân viên giao hàng, người lao động nông nghiệp, công nhân làm việc ở các lò gạch, lò luyện gang thép; những người mắc các bệnh mãn tính về tim mạch, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản, đái tháo đường, gan, ung thư....

Say nắng là một trong những biểu hiện thường gặp khi thời tiết nắng nóng kéo dài. Biểu hiện của say nắng gồm mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, nhức đầu, nặng hơn là buồn nôn, co giật, ngất xỉu, trụy tim mạch, nếu không xử trí kịp thời có thể để lại các di chứng thần kinh không hồi phục và tử vong.

Khi có người bị say nắng cần nhanh chóng tiến hành giảm thân nhiệt, chuyển ngay vào chỗ mát, thoáng gió, cởi bỏ bớt quần áo, cho uống nước mát có pha muối, chườm lạnh bằng khăn mát hoặc nước đá ở những vị trí có động mạch lớn đi gần ngoài da như nách, bẹn, cổ.

Nếu nạn nhân hôn mê không uống được nước hoặc nôn liên tục, sốt tăng liên tục, kèm các triệu chứng đau bụng, đau ngực, khó thở, phải nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Quá trình vận chuyển vẫn thường xuyên chườm mát cho nạn nhân.

Các cách phòng ngừa các bệnh do nắng nóng?

Trong thời tiết nắng nóng, HCDC khuyến cáo người dân cần uống đủ nước, nên uống thành nhiều lần trong ngày, không nên uống quá nhiều nước trong một lần.

Hạn chế đi ra ngoài trời nắng trong những ngày nắng nóng, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 10h sáng đến 16h chiều. Nếu phải đi ra ngoài trời, cần che chắn nhằm hạn chế tiếp xúc với nắng (đeo khẩu trang sử dụng váy chống nắng, áo khoác dài tay, găng tay, vớ chân...) có độ dày thích hợp khi ra đường. Đặc biệt, chọn những chất liệu vải thông thoáng, dễ thấm hút mồ hôi.

Cần có biện pháp chống nắng khi làm việc lâu ngoài trời nắng. (Ảnh minh họa: Huy Hùng/TTXVN)

Những người đang ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp không nên đi ra ngoài trời nắng đột ngột mà cần phải có một khoảng thời gian để cơ thể thích nghi với môi trường bên ngoài bằng cách tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng hoặc ngồi nghỉ trong bóng mát trước khi đi ra ngoài trời.

Tăng cường ăn các loại rau xanh và hoa quả, nên có món canh trong bữa ăn hằng ngày. Đặc biệt cần uống đủ nước. Nên uống thành nhiều lần trong ngày, không nên uống quá nhiều nước trong một lần. Rèn luyện thân thể để nâng cao sức đề kháng.

Những lưu ý khi làm việc trong thời tiết nắng nóng

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, người dân cần bố trí thời gian làm việc vào những lúc trời mát mẻ nhất trong ngày như sáng sớm hoặc chiều muộn. Hạn chế thời gian làm việc trong môi trường nhiệt độ cao.

Nếu bắt buộc phải làm việc, không nên làm việc quá lâu trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức. Sau khoảng 45 phút đến 1 giờ làm việc nên nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát trong 5-10 phút.

Hạn chế tối đa diện tích tiếp xúc của ánh nắng lên cơ thể, đặc biệt là vùng vai gáy. Sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp khi làm việc ngoài trời nắng như quần áo bảo hộ lao động, mũ, nón, kính. Mặc quần áo rộng, thoáng mát và thấm mồ hôi. Có thể sử dụng thêm các loại kem chống nắng.

Không sử dụng các loại đồ uống có cồn. Cần uống nước đều đặn trong suốt thời gian làm việc. Đặc biệt cần uống thêm các loại nước có bổ sung thêm muối và khoáng chất như Oresol đối với những người bị mất nhiều mồ hôi trong quá trình làm việc.

Thực hiện các biện pháp làm thoáng mát nơi làm việc như sử dụng mái che, các tấm phản chiếu nhiệt, vật liệu cách nhiệt, hệ thống phun nước, phun sương, lắp đặt hệ thống điều hòa, hệ thống quạt thông gió.

Cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, vitamin khiến cho cơ thể khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng. Cần ăn đủ chất bột đường nhưng cần chọn loại thực phẩm có dạng bột đường hấp thu chậm như ngũ cốc thô, bánh mỳ đen.

Tránh các đường hấp thu nhanh như nước ngọt, bánh kẹo... Ăn đầy đủ cá, thịt, trứng, rau, trái cây... để cung cấp đủ chất béo vitamin và khoáng chất.../.

