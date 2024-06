Nam thanh niên đeo đẳng khối u mô mềm ổ bụng nặng hơn 8kg

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cắt khối u cho bệnh nhân. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 28/6, Bệnh viện K thông tin các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cứu sống nam thanh niên 23 tuổi (người dân tộc Thái, quê tại Sơn La) đeo đẳng khối u mềm ổ bụng nặng hơn 8kg.

Đây là trường hợp hy hữu được ghi nhận tại Bệnh viện K, bởi khối u trong ổ bụng của bệnh nhân quá lớn, chiếm toàn ổ bụng, chèn các tạng. Chính vì vậy, phẫu thuật là phương pháp duy nhất để có thể giúp bệnh nhân thoát khỏi án tử.

Rất may mắn, bệnh nhân được ekip các bác sỹ 2 khoa là Khoa Ngoại bụng I, Ngoại tiết niệu phẫu thuật thành công, loại bỏ khối u đường kính 40cm, nặng đến 8kg, hiện sau ca mổ sức khỏe ổn định.

Bệnh nhân Lò Kim P. tới Bệnh viện K vào tháng 6/2024, khai thác nhanh bệnh sử, người nhà cho biết thấy vùng bụng to lên bất thường, nghĩ là do sinh hoạt tăng cân nên không đi khám, khi vùng bụng ngày một to lên mới đi siêu âm tại bệnh viện địa phương phát hiện khối u rất lớn trong bụng, bác sỹ đề nghị chuyển đến Bệnh viện K.

Sau đó, bệnh nhân được làm các xét nghiệm cần thiết, chụp cắt lớp, siêu âm, xét nghiệm máu... phát hiện có khối u đặc chiếm toàn bộ ổ bụng, kích thước khoảng 40cm, chẩn đoán ban đầu là u sarcoma mô mềm.

Sarcoma mô mềm là một loại ung thư ác tính, có nguồn gốc trong các mô mềm của cơ thể (bao gồm cơ, gân, mỡ, bạch huyết, mạch máu và dây thần kinh). Những bệnh ung thư này có thể phát triển bất cứ nơi nào trong cơ thể nhưng được tìm thấy chủ yếu ở ngực và bụng...

Thạc sĩ Hà Hải Nam - Phó trưởng khoa Ngoại bụng I (Bệnh viện K) chia sẻ bệnh nhân khi đến Bệnh viện K thì chức năng bài tiết dù vẫn ổn định, nhưng do u quá lớn, chiếm toàn bộ ổ bụng khiến bệnh nhân khó chịu, kèm theo khó thở. Nguyên nhân do u chèn ép lên các tạng như gan, tụy, bàng quang, đại trực tràng...

Trường hợp này do tổn thương quá to, nếu không mổ được, u sẽ gây cản trở hoạt động của các cơ quan khác trong ổ bụng, chèn ép tạng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, sức khoẻ thậm chí sinh mạng của người bệnh, nếu không phẫu thuật thì không có biện pháp nào khả thi hơn để điều trị. Khối u quá lớn là thách thức với cả ekip phẫu thuật.

Ngày 26/6, các bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật và tỉ mỉ bóc tách từng phần khối u. Bệnh nhân được truyền 3 đơn vị máu, điều chỉnh huyết động. Với sự chuẩn bị kỹ càng ekip đã phẫu thuật loại bỏ hoàn toàn khối u 8kg, bảo tồn thận cho người bệnh, cắt 1 phần niệu quản và sau đó nối lại thành công. Ca phẫu thuật thành công, người bệnh được duy trì huyết động ổn định trong 72h sau mổ./.