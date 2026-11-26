Ngày 26/11, Văn phòng Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Nhóm Chuyên gia Ban Chỉ đạo 35 Thông tấn xã Việt Nam tổ chức tọa đàm với chủ đề “APEC 2027 và kinh nghiệm, kỹ năng thông tin, tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2027."

Tọa đàm diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại Hà Nội và hai điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

Chương trình có sự tham gia của Tiến sỹ Trịnh Minh Anh, Chuyên gia cao cấp Viện Chiến lược Chính sách Công Thương, nguyên Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế.

Tiến sỹ Trịnh Minh Anh, Chuyên gia cao cấp Viện Chiến lược Chính sách Công Thương. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Chuyên gia đã cung cấp thông tin tổng quan về APEC bao gồm lịch sử hình thành và hợp tác, phát triển, những nguyên tắc hoạt động cơ bản của APEC; quá trình gia nhập APEC của Việt Nam, mục tiêu và vai trò của Việt Nam trong APEC.

Với APEC 2027, chuyên gia cho hay đây là sự kiện đối ngoại lớn, chương trình hợp tác kinh tế khu vực và là cơ hội để Việt Nam đóng góp vào định hình chương trình nghị sự APEC. Việc đăng cai APEC là một phép thử về năng lực kiến tạo và điều phối và cơ hội để biến hợp tác quốc tế thành giá trị phát triển trong nước.

Về nghiệp vụ báo chí, Tiến sỹ Trịnh Minh Anh chỉ rõ những lỗi dễ gặp khi đưa tin về APEC, cung cấp công thức viết một bài APEC có chiều sâu gồm thông tin sự kiện, bối cảnh, nội dung, lợi ích hay khác biệt, tác động đến Việt Nam, ảnh hưởng đến doanh nghiệp người dân, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo…

Tiến sỹ Trịnh Minh Anh khuyến nghị phóng viên thiết lập ba bước lọc thông tin: Vì sao việc này quan trọng với khu vực và Việt Nam; Phân biệt cam kết chính trị với cơ chế, hành động cụ thể; Giữ dòng tin liên tục trước, trong và sau sự kiện.

Chuyên gia cũng đề cập đến những tình huống nhạy cảm, chẳng hạn như bất đồng giữa các thành viên, báo chí cần có cái nhìn khách quan, không giật tít làm nóng vấn đề, kiểm chứng đa nguồn, chủ động đưa thông tin xác thực.

Đặc biệt, chuyên gia đưa ra khuyến nghị cho phóng viên, biên tập viên Thông tấn xã Việt Nam – là đơn vị tin nguồn, cơ quan thông tấn chủ nhà, người làm báo thông tấn cần lưu ý về tính chính xác trong dòng tin về lãnh đạo cấp cao, tạo dấu ấn trong tuyến bài và có sự sắc bén trong đấu tranh phản bác thông tin xuyên tạc.

“Trong năm APEC 2027, có hàng trăm cuộc họp diễn ra song song, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam không chỉ chạy theo ‘tin nóng bề mặt’ mà cần phối hợp ‘3 mũi giáp công’: Tin nguồn, các tuyến bài chuyên sâu, thế mạnh của mạng lưới cơ quan thường trú,” Tiến sỹ Trịnh Minh Anh nhấn mạnh.

Chuyên gia cũng gợi ý một số tuyến bài lớn: Hành trình 3 thập kỷ Việt Nam tham gia APEC, đằng sau bàn đàm phán, doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng, nhận diện sớm luận điệu xuyên tạc…

Ông Trần Tiến Duẩn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam, Trưởng nhóm Chuyên gia 35, Tổng Biên tập Báo Điện tử VietnamPlus. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Phát biểu tổng kết tọa đàm, ông Trần Tiến Duẩn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam, Trưởng nhóm Chuyên gia 35, Tổng Biên tập Báo Điện tử VietnamPlus tâm đắc với nội dung chia sẻ của chuyên gia, đặc biệt là những gợi ý, khuyến nghị dành cho người làm báo thông tấn.

Theo ông Trần Tiến Duẩn, Năm APEC 2027 là sự kiện đối ngoại quan trọng, là dấu mốc cho thấy vị thế và trách nhiệm ngày một lớn của Việt Nam trong khu vực năng động bậc nhất thế giới. Trong bối cảnh đó, Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan thông tấn chủ nhà, là đầu mối quan trọng trong thông tin tuyên truyền, góp phần quan trọng làm nên thành công của năm APEC 2027.

Sắp tới, Thông tấn xã Việt Nam sẽ xây dựng chuyên trang thông tin Năm APEC 2027 với hình thức đa ngôn ngữ. Đây là nguồn cung cấp thông tin chính thống, phong phú cho độc giả, báo chí nước ngoài và chuyên gia nghiên cứu./.

TTXVN nâng cao kỹ năng thông tin, tuyên truyền về Năm APEC Việt Nam 2027 Ngày 26/11, Văn phòng Đảng ủy TTXVN phối hợp với Nhóm Chuyên gia Ban Chỉ đạo 35 TTXVN tổ chức tọa đàm với chủ đề “APEC 2027 và kinh nghiệm, kỹ năng thông tin, tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2027."