Nghệ An: Nỗ lực tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Chiều 5/6, nhận tin báo trên khu vực biển gần đảo Thanh Lân có tàu thu mua hải sản đang bị chìm do mưa to, sóng lớn, các lực lượng chức năng đã khẩn trương cứu hộ đưa người vào bờ an toàn.