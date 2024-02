Nhiều tập đoàn lớn của châu Âu tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Bình Phước

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, các tập đoàn lớn của châu Âu như Heineken, De Heus, Big Dutchman, Phileo by Lesaffre, Kilimo, Logwin Air and Ocean... sẽ tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh này.

Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Công ty may mặc New Apparel, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN)

Lãnh đạo của hơn 100 doanh nghiệp đến từ 27 quốc gia Liên minh châu Âu (EU) và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), sẽ tìm hiểu và chia sẻ cơ hội đầu tư lĩnh vực công nghiệp, thương mại, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn tại Bình Phước.

Thông tin tại buổi họp báo ngày 29/2 về “Diễn đàn kết nối doanh nghiệp công nghiệp, thương mại và nông nghiệp công nghệ cao EuroCham - Bình Phước năm 2024," ông Huỳnh Anh Minh - Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước, cho biết các tập đoàn lớn của châu Âu như Heineken, De Heus, Big Dutchman, Phileo by Lesaffre, Kilimo, Logwin Air and Ocean, Stolz Asia, The Fruit Republic, Biodevas, Lallemand, Hùng Nhơn Aust Export… và các doanh nghiệp đến từ Hiệp hội Doanh nghiệp Australia tại Việt Nam (AusCham) sẽ đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại địa phương.

“Đây là cơ hội để Bình Phước giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, cơ chế, chính sách ưu đãi của địa phương. Qua đó, mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược có uy tín và tiềm lực tài chính, công nghệ đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, thương mại, nông nghiệp công nghệ cao, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh," ông Huỳnh Anh Minh cho biết.

Bình Phước có vị trí địa lý chiến lược, giữ vai trò quan trọng trong hành lang kinh tế mới, là cửa ngõ giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội giữa Đông Nam Bộ, Đồng bằng Sông Cửu Long với Tây Nguyên và với quốc tế (Campuchia, Lào, Thái Lan).

Bình Phước thuộc vùng Đông Nam Bộ, có quỹ đất lớn, hệ thống hạ tầng giao thông kết nối liền mạch giữa Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, hệ thống cảng biển, sân bay. Dự kiến sau năm 2025 sẽ hoàn thành hai tuyến Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành; Cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đăk Nông)-Chơn Thành (Bình Phước).

Hiện nay, Bình Phước có 13 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 6.000ha. Tỉnh đang quy hoạch mới 8 khu công nghiệp tại huyện Đồng Phú với tổng diện tích 4.200ha, giáp ranh các tỉnh Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Ngoài ra, Bình Phước còn có Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư với diện tích 28.000ha sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư.

“Các doanh nghiệp EuroCham không chỉ có thế mạnh về công nghệ mà còn có năng lực về tài chính và thị trường tiêu thụ đầy tiềm năng đối với ngành nông nghiệp Việt Nam. Sự hiện diện của các doanh nghiệp châu Âu không chỉ giúp Bình Phước thay đổi bộ mặt nông nghiệp theo hướng bền vững mà còn góp phần phần đóng góp tích cực hơn vào kinh tế-xã hội," ông Lê Viết Bình - Phó Chánh văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết.

Ông Gabor Fluit - Chủ tịch EuroCham, cho biết với hơn 1.300 thành viên, EuroCham trở thành một trong những hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam.

“Các doanh nghiệp thành viên EuroCham hoạt động đa dạng trong các lĩnh vực từ nông nghiệp, công nghiệp cho đến vận tải và hậu cần, để đảm bảo lưu thông hàng hóa và dịch vụ. Ngoài ra, EuroCham còn có các thành viên trong lĩnh vực phát triển xanh, một lĩnh vực mới nổi giúp đặt ra các tiêu chuẩn mới, nâng cao ý thức về môi trường và nỗ lực phát triển tại Việt Nam," ông Gabor Fluit chia sẻ và cho rằng EuroCham luôn ủng hộ phong trào chuyển đổi xanh và nhận thức được tầm quan trọng của tính bền vững trong tăng trưởng kinh tế.

Chủ tịch EuroCham cho biết Diễn đàn này sẽ mở ra cơ hội được ưu tiên tiếp cận các thông tin, bức tranh toàn diện về bối cảnh kinh tế Vùng, các dự án phát triển sắp tới và tiềm năng tăng trưởng. Từ đó, các doanh nghiệp EuroCham sẽ có tầm nhìn chiến lược để tự tin khám phá những cơ hội đầu tư mới tại Bình Phước.

Tỉnh Bình Phước đang mời gọi đầu tư các lĩnh vực về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, phát triển đô thị…; trong đó, Bình Phước đặc biệt quan tâm mời gọi các doanh nghiệp EU đầu tư lĩnh vực nông nghiệp.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước, với lợi thế quỹ đất nông nghiệp rộng lớn và màu mỡ, tỉnh có chủ trương phát triển các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để mời gọi các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này đến Bình Phước đầu tư, trên cơ sở phát huy các lợi thế so sánh và chuỗi giá trị, hướng vào các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu.

Theo ông Vũ Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch VIDA, ngoài các sự kiện tại Diễn đàn, còn có nhiều hoạt động như khảo sát các khu, cụm công nghiệp của tỉnh Bình Phước; trưng bày giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của địa phương; ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) về việc triển khai số hóa các nông sản nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Bình Phước giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước, VIDA và EuroCham.

‘‘Diễn đàn kết nối doanh nghiệp công nghiệp, thương mại, nông nghiệp công nghệ cao EuroCham - tỉnh Bình Phước năm 2024’’ sẽ diễn ra 12/3/2024 tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Diễn đàn do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, EuroCham, Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam (VIDA) tổ chức./.

