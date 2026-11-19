Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Nhìn từ Thượng đỉnh Nga - Mỹ - Trung: Châu Âu ở đâu trong tiến trình giải quyết xung đột Ukraine?

Hàn Quốc hy vọng thiết lập hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên

Saudi Arabia sẵn sàng kéo dài bị chiến dịch quân sự tại Yemen đến năm 2027

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Minh Hiếu