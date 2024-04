Ninh Thuận: Tuyến phố đi bộ đầu tiên tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

Không gian phố đi bộ về đêm trên đường 16 tháng 4 (thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận). (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Tối 27/4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận tổ chức khai trương tuyến phố đi bộ đầu tiên tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

Theo đó, không gian hoạt động của tuyến phố đi bộ giai đoạn 1 tổ chức thí điểm tại đường 16/4, đường Hoàng Diệu, đường Trần Quang Diệu thuộc trung tâm thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. T

Tổ chức không gian toàn tuyến đi bộ theo 7 khu vực với các chủ đề: Bản sắc Ninh Thuận; giao thoa văn hóa; nhịp dẫn tương lai; cung đường di sản; đoàn kết phát triển; thể thao quần chúng và vui chơi trẻ em; chợ đêm du lịch Ninh Thuận.

Tuyến phố đi bộ bao gồm các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tổ chức các sự kiện, lễ hội, các trò chơi dân gian, ảo thuật, thư pháp, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc thù, văn hóa ẩm thực, không gian sinh hoạt cộng đồng...

Không gian ẩm thực tại phố đi thu hút người dân tham gia. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Để tăng cường các hoạt động vui chơi, giải trí cho người dân và du khách trong dịp lễ 30/4-1/5 tuyến phố đi bộ sẽ hoạt động từ 18 giờ đến 23 giờ hàng ngày từ 27/4 đến 1/5; sau đó sẽ hoạt động định kỳ vào các tối thứ 6, thứ 7 hàng tuần và tăng cường phục vụ vào các ngày lễ, Tết; các sự kiện của tỉnh và đất nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhấn mạnh, tuyến phố đi bộ đi vào hoạt động sẽ tạo điều kiện cho các loại hình kinh doanh dịch vụ phát triển, góp phần quảng bá, giới thiệu các sản phẩm dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí về đêm; thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư vào thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, mở ra cơ hội phát triển nhanh cho ngành thương mại, dịch vụ, du lịch của địa phương.

Đặc biệt, tuyến phố đi bộ trên địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm sẽ là không gian sinh hoạt của các nghệ sĩ, sinh viên, học sinh, các em thiếu nhi và nhân dân trên địa bàn tỉnh có cơ hội giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, phát triển tài năng nhằm tôn vinh, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc.

Đồng thời, thông qua các hoạt động sẽ tạo không khí sôi nổi, phấn khởi, vui tươi trong nhân dân; giới thiệu những nét văn hóa tiêu biểu của thành phố nói riêng và các huyện nói chung, góp phần xây dựng thành phố Phan Rang-Tháp Chàm trở thành một điểm đến hấp dẫn và để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách.

Cùng gia đình đến khám phá phố đi bộ, chị Nguyễn Thị Lan (phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm) chia sẻ: "Tôi rất vui mừng khi tuyến phố đi bộ chính thức khai trương với nhiều hoạt động vui chơi, thưởng thức văn hóa, ẩm thực. Hy vọng hoạt động này được duy trì để thu hút du khách đến với quê hương Ninh Thuận."

Đề án triển khai tuyến phố đi bộ trên địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm có tổng vốn đầu tư trên 51,4 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách hơn 26 tỷ đồng, nguồn vốn xã hội hóa 25,4 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành giai đoạn thí điểm sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả hoạt động của tuyến phố đi bộ, căn cứ tình hình thực tiễn, nhu cầu của du khách và nhân dân sẽ có phương án đầu tư các hạng mục cơ sở hạ tầng, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, các loại hình dịch vụ và mở rộng quy mô tuyến phố đi bộ.

Để tuyến phố đi bộ thật sự hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách và nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đề nghị thành phố Phan Rang-Tháp Chàm phối hợp các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan thực hiện tốt các nội dung Đề án Tổ chức thí điểm tuyến phố đi bộ đã được phê duyệt; thường xuyên kiểm tra các hoạt động diễn ra trên tuyến phố đi bộ; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ, vệ sinh thực phẩm, giá cả hợp lý... trong những ngày diễn ra các hoạt động tại phố đi bộ./.

Quảng Ninh chính thức khai trương phố đi bộ kết hợp ẩm thực Bãi Cháy Tuyến phố dài hơn 1km với nhiều nhà hàng, quán ăn, dịch vụ được trang trí bắt mắt, nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy, thu hút đông đảo người dân và du khách.