Ông Trần Hoàng Tuấn được phân công điều hành Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Ông Trần Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Ngày 22/3, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết đã thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Theo Kết luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi phân công ông Trần Hoàng Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh phụ trách, điều hành toàn bộ công việc của Ủy ban Nhân dân tỉnh đến khi cơ quan chức năng kiện toàn chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Ông Trần Hoàng Tuấn sinh năm 1967, trình độ chuyên môn thạc sỹ Luật. Tháng 6/2021, ông Trần Hoàng Tuấn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng giao ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phụ trách, chỉ đạo toàn diện Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh đến khi chức danh này được kiện toàn.

Trước đó, ngày 8/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với các ông: Cao Khoa, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh cùng về tội “nhận hối lộ," quy định tại khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở đối với: Hà Hoàng Việt Phương, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi; Phạm Ngọc Thủy, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật và Chất lượng Sở Giao thông Vận tải; Lê Quốc Đạt, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nguyên Trưởng phòng Quản lý Đầu tư Sở Giao thông Vận tải để điều tra về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng," quy định tại khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự./.

