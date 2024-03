Khởi tố Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với 9 bị can, trong đó có Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi,

Chiều 8/3, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với 9 bị can, trong đó có Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi, về tội “Nhận hối lộ,” quy định tại khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự./.