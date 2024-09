Paralympic 2024: Nghị lực và kỳ tích của nữ kình ngư Trung Quốc

Vận động viên Giang Vũ Yến của Trung Quốc thi đấu nội dung bơi 100m tự do, hạng thương tật S7 tại Paralympic 2024 ở Paris, Pháp ngày 4/9/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Một trong những vận động viên tạo ấn tượng mạnh nhất tại Paralympic Paris 2024 là kình ngư Giang Vũ Yến, 19 tuổi.

Cô gái trẻ xuất sắc giành 6 huy chương Vàng tại Thế vận hội người khuyết tật, phá kỷ lục thế giới và truyền cảm hứng cho hàng triệu người.

Dù chỉ bơi bằng một tay và một chân, nhưng Giang Vũ Yến đã làm nên kỳ tích với 6 tấm huy chương Vàng tại giải đấu lần này ở 6 nội dung: 50m bơi bướm hạng thương tật S6, 50m bơi tự do S6, 100m tự do S7, 400m tự do S6 và 2 nội dung tiếp sức gồm bơi 4x50m 20 điểm hỗn hợp nam nữ, bơi tự do 4x50m.

Đáng chú ý, nữ vận động viên còn phá kỷ lục thế giới ở cự ly 100m tự do S7 với thời gian 1 phút 09 giây 68, vượt kỷ lục trước đó của chính mình phút 1 phút 10 giây 86.

Tính đến nay, Giang Vũ Yến đã xuất sắc sở hữu 8 huy chương Vàng trong 2 lần tham dự Paralympic.

Giang Vũ Yến mất đi cánh tay và chân phải trong một vụ tai nạn ô tô khi mới 4 tuổi, nhưng điều đó không làm cô nhụt chí. Kình ngư trẻ tuổi này luôn kiên cường vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Cô từng giành 2 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc, 1 huy chương Đồng tại Paralympic Tokyo 2020, và tiếp tục chứng tỏ sức mạnh của mình với thành tích vượt trội tại Paris 2024.

Giang Vũ Yến không chỉ là niềm tự hào của thể thao Trung Quốc mà còn là nguồn cảm hứng cho hàng triệu người trên toàn thế giới. Cô chứng minh rằng với ý chí và nghị lực, không gì là không thể./.

Paralympic Paris 2024: Lực sỹ Lê Văn Công giành Huy chương 3 kỳ liên tiếp Vận động viên Lê Văn Công đoạt Huy chương Đồng tại Paralympic Paris 2024 khi chinh phục mức tạ 171kg ở lần đầu tiên, mang lại niềm tự hào cho Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam.