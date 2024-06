"Phấn đấu tăng trưởng đạt cận trên, lạm phát ở cận dưới so với mục tiêu"

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trong tháng Năm ước tính tăng 3,9% so với tháng Tư và tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2023. Tính chung năm tháng, chỉ số tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái.