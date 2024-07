Hàng chục đoàn tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Bangladesh

Ông Rashed Khan Menon, Nghị sỹ Quốc hội, Chủ tịch Đảng Công nhân Bangladesh ghi sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Á, mặc dù tình trạng an ninh tại thủ đô Dhaka của Bangladesh vẫn diễn biến phức tạp do các cuộc biểu tình, Đại sứ quán Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền sở tại tổ chức trọng thể Lễ viếng và mở sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại trụ sở Đại sứ quán trong ngày 25 và 26/7, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối.

Sáng 25/7, mở đầu lễ viếng, toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đã dành những phút mặc niệm, thành kính phân ưu trước anh linh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đại sứ Nguyễn Mạnh Cường xúc động ghi sổ tang: “Tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh và cộng đồng người Việt Nam tại Bangladesh vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người lãnh đạo lỗi lạc trọn đời vì nước, vì dân."

Tổng cộng đã có 27 đoàn đến viếng, chia buồn, ghi sổ tang, trong đó có đông đảo bà con người Việt đang sinh sống tại Bangladesh, đại diện Bộ Ngoại giao Bangladesh, các trưởng cơ quan đại diện, lãnh đạo Đảng Cộng sản và Đảng Công nhân (các chính đảng có quan hệ chính thức với Đảng Cộng sản Việt Nam) và nhiều bạn bè Bangladesh.

Nhiều bạn bè, tổ chức địa phương và quốc tế đã gửi thư chia buồn đến Đại sứ quán.

Đại sứ Nguyễn Mạnh Cường đã trình bày khái lược với những đoàn khách tới viếng về tiểu sử, tinh thần cách mạng, nhân cách, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam.

Đoàn Đảng Cộng sản Bangladesh do Tổng Thư ký Ruhin Hossain Prince dẫn đầu đã trao Thư chia buồn tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thay mặt đoàn, đồng chí Ruhin Hossain Prince bày tỏ trong sổ tang: “Đảng Cộng sản Bangladesh sẽ mãi ghi nhớ và trân trọng đồng chí Nguyễn Phú Trọng vì những đóng góp to lớn của đồng chí trong việc xây dựng đất nước Việt Nam hiện đại và trong công cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Sự ra đi của đồng chí là mất mát lớn đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và người dân. Chúng tôi xin dành những lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, bạn bè đồng chí Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí Đảng Cộng sản Việt Nam.”

Chủ tịch Đảng Công nhân, Nghị sỹ Quốc hội Rashed Khan Menon khẳng định: “Sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư không chỉ là mất mát của nhân dân Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn là mất mát của phong trào Cộng sản Đông Nam Á."

Các đại sứ, cao ủy các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), các nước đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam như Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản đã đến chia buồn, ghi sổ tang đồng chí Tổng Bí thư. Đại sứ Nga tại Bangladesh đã dành nhiều thời gian trò chuyện, chia buồn cùng Đại sứ quán.

Đại sứ ghi trong sổ tang: “Tổng Bí thư sẽ mãi được nhớ đến như một người bạn chân chính của nước Nga, người đã đóng góp rất nhiều trong việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị Nga-Việt.”

Đại sứ Trung Quốc tại Bangladesh Diêu Văn viết: “Với việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi, Đảng Cộng sản Trung Quốc, người dân Trung Quốc mất đi một người đồng chí tốt, người anh em tốt và một người bạn tốt… Chúng tôi tin tưởng rằng Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam sẽ vượt qua mất mát để mạnh mẽ, tiếp nối những di sản của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, đoàn kết và đấu tranh để đạt được những thành công mới trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.”

Cao ủy Ấn Độ tại Bangladesh Pranay Verma và Đại sứ Italy tại Bangladesh Antonio Alessandro đã vô cùng xúc động nhắc lại những kỷ niệm khi trình Thư ủy nhiệm và được tiếp kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khi bắt đầu công tác nhiệm kỳ tại Việt Nam.

Cao ủy Ấn Độ viết trong sổ tang: “Những đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc hiện đại hóa Việt Nam và cho sự phát triển của mối quan hệ Ấn Độ-Việt Nam sẽ mãi được các thế hệ hai nước ghi nhớ”./.

