Phát hiện cơ sở sản xuất lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật nghi giả nhãn hiệu

Tại thời điểm kiểm tra một cơ sở trên địa bàn huyện Bến Lức, lực lượng chức năng tỉnh Long An phát hiện 2 công nhân đang sản xuất, đóng gói các sản phẩm thuốc trừ sâu nghi giả nhãn hiệu.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật nghi giả nhãn hiệu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo tin từ Tổng cục Quản lý Thị trường, lực lượng chức năng vừa phát hiện một cơ sở có dấu hiệu sản xuất thuốc bảo vệ thực vật nghi giả nhãn hiệu.

Trước đó, ngày 23/5, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ, Công an huyện Bến Lức chủ trì, phối hợp Đội Quản lý Thị trường số 4 (Cục Quản lý Thị trường tỉnh Long An và Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bến Lức, Công an xã Tân Bữu, tiến hành kiểm tra tại căn nhà không số trên địa bàn ấp 3, xã Tân Bữu, huyện Bến Lức.

An Giang triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả Ba đối tượng Đạt, Tùng, Thái cấu kết với nhau mua nguyên liệu, máy móc, tem nhãn rồi sản xuất nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật giả các nhãn hiệu nổi tiếng trong nước và nước ngoài bán ra thị trường.



Tại thời điểm kiểm tra, có 2 công nhân đang sản xuất, đóng gói các sản phẩm thuốc trừ sâu gồm các nhãn hiệu Regent Energy 800WG, Reagt 800Wg, Finico 800Wg, Rigell 800WG, Incipio 200Sc. Chủ cơ sở không có mặt tại thời điểm kiểm tra nên không cung cấp các giấy tờ có liên cũng như giấy phép sản xuất các loại sản phẩm thuốc trừ sâu trên.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của hành vi sản xuất thuốc trừ sâu giả, lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản vụ việc, tạm giữ các tang vật, phương tiện gồm 90.150 gói và 4,5 kg sản phẩm thuốc trừ sâu các loại; 496,5 kg bao bì các loại; 371,9 kg nguyên liệu dạng bột và 200 lít nguyên liệu dạng lỏng dùng sản xuất, 07 máy cơ khí đóng gói sản phẩm.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh làm rõ./.