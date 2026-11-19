Sáng 19/11/2026, tại Thâm Quyến, trong khuôn khổ chuyến công tác cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 33, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tham dự chương trình cho các Phu nhân lãnh đạo, đại diện các nền kinh tế APEC. Chương trình do Giáo sư Bành Lệ Viên, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc, chủ trì và được tổ chức tại Quảng trường văn hóa vịnh Thâm Quyến.