Sáng 21/11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly đã có cuộc gặp gỡ thân tình với Phó Tổng thống thứ nhất Azerbaijan, Phu nhân Tổng thống Mehriban Aliyeva tại ngôi nhà di sản số 87 Mã Mây, Hà Nội.

Hai Phu nhân cùng thưởng trà, nghe ca trù và thưởng lãm áo dài truyền thống Việt Nam.

Trong không gian đậm dấu ấn văn hóa của phố cổ Hà Nội, cuộc gặp là hoạt động ý nghĩa trong chuyến thăm, nhất là khi diễn ra nhân dịp kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), góp phần giới thiệu tới bạn bè quốc tế những giá trị văn hóa đặc sắc, giàu bản sắc của dân tộc Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng được gặp lại Phu nhân Mehriban Aliyeva tại Hà Nội, Phu nhân Ngô Phương Ly giới thiệu về ngôi nhà di sản số 87 Mã Mây.

Được xây dựng từ cuối thế kỷ XIX và được công nhận là di tích cấp quốc gia năm 2004, đây là một trong những công trình tiêu biểu cho kiến trúc nhà ống truyền thống của phố cổ Hà Nội, lưu giữ nhiều nét đặc trưng trong không gian sinh hoạt và nếp sống của người Hà Nội xưa.

Thông qua chuyến tham quan, Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ với Phu nhân Mehriban Aliyeva về những nỗ lực của Việt Nam trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, gắn việc gìn giữ các giá trị truyền thống với đời sống đương đại.

Tại gian tiếp khách, hai Phu nhân cùng nghe giới thiệu về nghệ thuật ướp trà sen, xem nghệ nhân pha trà và thưởng thức các loại trà đặc trưng của Việt Nam.

Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ trong văn hóa của người Việt Nam, chén trà không chỉ là thức uống mà còn là biểu hiện của lòng hiếu khách, mở đầu cho những câu chuyện thân tình.

Bày tỏ ấn tượng trước sự tinh tế, công phu trong nghệ thuật trà Việt Nam, Phu nhân Mehriban Aliyeva cho biết Azerbaijan cũng có truyền thống thưởng trà lâu đời. Dù mỗi dân tộc có những nét riêng trong cách thưởng trà, văn hóa trà của hai nước đều thể hiện sự trân trọng dành cho khách quý và lòng mến khách của người dân.

Trong không gian văn hóa truyền thống, hai Phu nhân cùng thưởng thức những làn điệu ca trù đặc sắc. Giới thiệu về loại hình nghệ thuật độc đáo này, Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ về những nỗ lực của Việt Nam trong bảo tồn, phục hồi và trao truyền các giá trị của nghệ thuật ca trù cho các thế hệ mai sau.

Phu nhân Mehriban Aliyeva bày tỏ sự yêu thích và quan tâm đặc biệt đối với nghệ thuật ca trù.

Trên cương vị Chủ tịch Quỹ Heydar Aliyev và từng là Đại sứ thiện chí UNESCO về các truyền thống âm nhạc và truyền khẩu trong giai đoạn 2004-2022, Phu nhân đã có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị của mugham, loại hình âm nhạc truyền thống đặc sắc của Azerbaijan.

Những nét tương đồng giữa ca trù của Việt Nam và mugham của Azerbaijan là cầu nối để hai Phu nhân chia sẻ về việc gìn giữ, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc, đồng thời gợi mở những cơ hội trao đổi kinh nghiệm, tăng cường giao lưu và hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực văn hóa.

Hai Phu nhân cũng thưởng thức chương trình trình diễn trang phục truyền thống Việt Nam qua các thời kỳ, từ áo tứ thân, nón quai thao đến áo dài Hà Nội những năm 1930 và các mẫu áo dài đương đại.

Phu nhân Ngô Phương Ly trực tiếp giới thiệu với Phu nhân Mehriban Aliyeva về chiếc áo dài đang mặc, cùng tìm hiểu chất liệu tơ tằm và những nét đặc sắc trong nghệ thuật may áo dài Việt Nam. Phu nhân Mehriban Aliyeva bày tỏ ấn tượng trước vẻ đẹp duyên dáng, thanh lịch của tà áo dài, cũng như sự sáng tạo của người Việt Nam trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Phu nhân Ngô Phương Ly trực tiếp giới thiệu với Phu nhân Mehriban Aliyeva về chiếc áo dài đang mặc, cùng tìm hiểu chất liệu tơ tằm và những nét đặc sắc trong nghệ thuật may áo dài Việt Nam.

Phu nhân Mehriban Aliyeva bày tỏ ấn tượng trước vẻ đẹp duyên dáng, thanh lịch của tà áo dài, cũng như sự sáng tạo của người Việt Nam trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Tơ lụa cũng là một nét tương đồng trong văn hóa hai dân tộc. Azerbaijan, quốc gia nằm trên Con đường Tơ lụa lịch sử, nổi tiếng với nghề làm khăn lụa Kelaghayi được UNESCO ghi danh năm 2014, trong khi tại Việt Nam, lụa là một trong những chất liệu truyền thống làm nên vẻ đẹp của tà áo dài. Đây cũng là dịp tôn vinh vai trò của phụ nữ trong việc gìn giữ, trao truyền và lan tỏa những giá trị văn hóa dân tộc.

Trước khi rời ngôi nhà di sản, Phu nhân Mehriban Aliyeva và hai con gái được tặng thư pháp chữ “Phúc,” gửi gắm lời chúc tốt đẹp, an lành theo nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn Phu nhân Ngô Phương Ly về sự đón tiếp nồng hậu, Phu nhân Mehriban Aliyeva bày tỏ mong muốn sớm có dịp gặp lại Phu nhân và hy vọng những tà áo dài Việt Nam sẽ được giới thiệu tại Azerbaijan trong thời gian tới.

Cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm của Phu nhân Mehriban Aliyeva đối với đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, Phu nhân Ngô Phương Ly mong muốn hai nước sẽ có thêm nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn kết và củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Azerbaijan./.