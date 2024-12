Quản lý thị trường: Ưu tiên chống hàng giả trên thương mại điện tử năm 2025

Hội nghị tổng kết công tác Quản lý thị trường năm 2024 sáng ngày 17/12. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Năm 2025, lực lượng quản lý thị trường tiếp tục tập trung, ưu tiên triển khai nhiệm vụ chống hàng giả trên thương mại điện tử; tập trung với những nỗ lực cao nhất để kiến tạo thị trường kinh doanh lành mạnh, đảm bảo quyền và lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Thông tin trên được ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường đưa ra tại “Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 của toàn lực lượng Quản lý thị trường,” diễn ra ngày 17/12, tại Hà Nội.

Thu nộp ngân sách tăng 8%.

Đánh giá về tình hình hoạt động của toàn lực lượng, ông Trần Hữu Linh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường cho biết năm 2024, thị trường hàng hóa cơ bản đã ổn định, dù vậy, vẫn phát sinh nhiều vụ việc vi phạm nổi cộm.

Trong năm, toàn lực lượng đã tăng cường công tác quản lý địa bàn, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các kho tàng, bến bãi; tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động kinh doanh trên môi trường online; công tác niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết; tăng cường giám sát các cửa hàng kinh doanh xăng dầu nhằm ngăn ngừa các hành vi vi phạm, trong đó chú trọng kiểm tra, xử lý vi phạm đối với mặt hàng vàng, xăng dầu, thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng...

Cùng với đó, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về các lĩnh vực trong hoạt động thương mại đối với các cơ sở kinh doanh, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế sai phạm của đối tượng trong hoạt động kinh doanh; góp phần bình ổn thị trường và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp làm ăn chân chính và người tiêu dùng.

Đáng chú ý, trong bối cảnh giá vàng trong nước có nhiều biến động, Tổng cục Quản lý thị trường bám sát diễn biến tình hình thị trường, chỉ đạo Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố quản lý chặt chẽ địa bàn, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, xử lý nghiêm nhiều vi phạm trên phạm vi cả nước điển hình như tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, An Giang, Thanh Hóa, Nghệ An... qua đó đã góp phần thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc quản lý mặt hàng vàng.

Tính chung cả năm 2024, lực lượng Quản lý thị trường đã thanh tra, kiểm tra 68.280 vụ (giảm 5% so với cùng kỳ năm 2023), phát hiện, xử lý 47.135 vụ vi phạm (giảm 10% so với cùng kỳ năm 2023); chuyển cơ quan điều tra 178 vụ có dấu hiệu tội phạm (tăng 2%). Thu nộp ngân sách trên 541 tỷ đồng (tăng 8%). Trị giá hàng hóa vi phạm 425 tỷ đồng (tăng 23% so với năm 2023), trong đó, trị giá hàng hóa tịch thu 220 tỷ đồng; trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy 205 tỷ đồng.

Ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường thông tin về kết quả công tác năm của toàn lực lượng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Một trong những điểm nhấn trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường trong năm 2024 của lực lượng quản lý thị trường đó là kiểm tra trên môi trường thương mại điện tử.

Đại diện Tổng cục Quản lý thị trường cho biết xác định việc kiểm tra, xử lý vi phạm về kinh doanh thông qua hoạt động thương mại điện tử có xu hướng tăng cao, tại nhiều địa phương, do đó, các Cục Quản lý thị trường đã chủ động ban hành thành lập các Tổ thương mại điện tử nhằm thực hiện nhiệm vụ nắm bắt tình hình, tiếp nhận thông tin, tham mưu cũng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ liên quan đến các vụ việc về thương mại điện tử.

Tính đến thời điểm hiện tại, 63/63 Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành quyết định thành lập Tổ thương mại điện tử và các đơn vị chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm tra về hoạt động thương mại điện tử trong năm 2024.

Cả năm, liên quan đến lĩnh vực thương mại, toàn lực lượng đã phát hiện, xử lý 3.124 vụ vi phạm (tăng 266 % so với năm 2023), chuyển cơ quan điều tra 04 vụ, xử phạt vi phạm hành chính 48 tỷ đồng (tăng 220 % so với năm 2023); trị giá hàng hóa vi phạm trên 34 tỷ đồng (tăng 440 % so với năm 2023).

Đẩy mạnh chống hàng giả trên thương mại điện tử

Bên cạnh thương mại điện tử, lực lượng cũng đã tập trung kiểm tra trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Trong năm, toàn lực lượng đã phát hiện, xử lý 9.074 vụ việc vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính trên 57,9 tỷ đồng; trị giá hàng hóa tịch thu trên 62 tỷ đồng.

Liên quan đến mặt hàng vàng, toàn lực lượng đã phát hiện, xử lý 953 vụ, chuyển cơ quan điều tra 01 vụ (Thanh Hóa); xử phạt vi phạm hành chính 23,3 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 29 tỷ đồng.

Liên quan đến mặt hàng xăng dầu, lực lượng đã phát hiện, xử lý 406 vụ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính trên 12 tỷ đồng, thu giữ 2.470 lít dầu các loại trị giá 52 triệu đồng.

Để đạt được những kết quả nêu trên, ông Trần Hữu Linh cho biết trong năm qua lực lượng Quản lý thị trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, thường xuyên của lãnh đạo Bộ Công Thương, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các địa phương, các bộ ngành, lực lượng chức năng liên quan trong việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình và kế hoạch công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Nhờ đó, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường của lực lượng đã đi vào trọng tâm, trọng điểm, mặc dù số vụ xử lý giảm, tuy nhiên, số tiền xử phạt vi phạm hành chính tăng so với cùng kỳ năm 2023.

Tuy nhiên, trong năm 2024, công tác phối hợp chưa thực sự hiệu quả, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp, nhất là việc chia sẻ thông tin, giám sát hàng hóa giữa các địa bàn; một số địa bàn chưa kiểm soát chặt chẽ thị trường, hiệu quả trong công tác phát hiện, xử lý vi phạm hành chính ở nhiều nơi, đặc biệt là ở một số địa bàn trọng điểm chưa cao, chưa phản ánh hết tình hình thị trường.

Vì vậy, năm 2025, lực lượng Quản lý thị trường tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án 319 của Thủ tướng Chính phủ trong phòng, chống hàng giả trên môi trường thương mại điện tử, tăng cường công tác thu thập thông tin, thẩm tra xác minh, kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử. Tập trung kiểm tra việc kinh doanh, vận chuyển trái phép hàng hóa trên thị trường nội địa; đẩy mạnh số hoá, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý điều hành và công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính.

Cán bộ tổ Thương mại điện tử, Cục nghiệp vụ Quản lý thị trường kiểm tra kho hàng trên phố Nguyễn Xiển, Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bên cạnh đó, toàn lực lượng cũng chủ động nắm vững diễn biến tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách để kịp thời phát hiện, nhận diện các vấn đề nổi cộm, các lĩnh vực mặt hàng vi phạm mới nổi để kịp thời đấu tranh ngăn chặn, xử lý.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục chính sách pháp luật cho tổ chức, cá nhân kinh doanh. Tổ chức ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, xử lý nghiêm những trường hợp đã ký cam kết nhưng vẫn vi phạm.

Mặt khác, lực lượng sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin truyền thông kịp thời đưa tin về hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường nhằm cảnh báo, hướng dẫn người tiêu dùng trong mua bán và sử dụng hàng hóa, dịch vụ trên thị trường an toàn và hiệu quả.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng trong bối cảnh mới, lực lượng Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố sẽ sắp xếp lại tổ chức, vì vậy, Bộ trưởng đề nghị các tỉnh, thành phố nêu kiến nghị với Bộ Công Thương về các cơ chế, giải pháp để phát huy tốt nhất vai trò, chức năng kiểm tra, giám sát của lực lượng Quản lý thị trường? Bởi hiện nay, các vụ việc vi phạm ngày càng thay đổi cả về quy mô, tính chất, tổ chức liên vùng, liên tỉnh do vậy, rất cần tính liên thông của lực lượng Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố.../.