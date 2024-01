Quảng Ninh: Người trồng hoa Đông Triều tất bật phục vụ thị trường Tết

Bà Phan Thị Khánh (65 tuổi) thôn Đồng Đò, xã Bình Khê thị xã Đông Triều phấn khởi khi giá quất tết năm nay tăng hơn, cây đẹp và đã có thương lái vào đánh dấu cây. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Thị xã Đông Triều được biết đến là vùng trồng hoa, cây cảnh lớn nhất tỉnh Quảng Ninh. Trong vụ hoa Tết năm nay, nông dân gặp nhiều khó khăn do thời tiết khắc nghiệt hơn.

Tuy nhiên, để cung ứng cho thị trường dòng cây cảnh đạt chất lượng, người trồng đã phải kỳ công chăm sóc, hiện giá của một số giống cây như quất, lay ơn được giá, hoa mai thị trường ổn định, nhưng người trồng hoa đào lo ngại hoa sẽ nở sớm khi thời tiết ấm lên.

Vụ hoa năm nay, người trồng hoa lay ơn của thị xã Đông Triều phấn khởi hơn khi giá của loại hoa này đến thời điểm hiện tại tăng gần gấp 4 lần. Như vụ hoa Tết năm ngoái mỗi cây có giá 8.000 đồng, song vụ này người dân đang bán với giá 30.000 đồng/cây.

Chị Nguyễn Thị Huệ, thôn Dọc Mản xã Bình Khê thị xã Đông Triều, phấn khởi chia sẻ năm nay gia đình chị và nhiều hộ trồng hoa lay ơn chuyển sang trồng giống hoa lay ơn mới, cây cao hơn, lá xanh mướt, không bị úa vàng, chất lượng của cây đẹp hơn trước nhiều nên thị trường ưa chuộng, chưa năm nào người trồng hoa lay ơn bán được giá như năm nay.

Hoa lay ơn giống mới cao, lá xanh, chất lượng hoa tốt có giá từ 30.000 đồng/cây, cao nhất từ trước đến nay. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Hiện, trên địa bàn thị xã Đông Triều có 400ha hoa, cây cảnh, tăng 200ha so với năm 2020, tập trung ở các vùng là Bình Khê, Bình Dương, Hồng Phong, An Sinh, Tràng An, Hoàng Quế… bao gồm các sản phẩm chính là hoa lay ơn các loại trên 250ha, hoa huệ 55ha, hoa ly 1,6ha, cúc 7,1ha, đào 14ha, quất 14ha, mai vàng Yên Tử 10ha, lan hồ điệp… các loại cây cam canh, bưởi diễn, bưởi da xanh trồng chủ yếu ở Việt Dân, Tràng An, An Sinh, Thủy An để phục vụ nhu cầu chơi cây cảnh đa dạng trong dịp Tết Nguyên đán…

Cùng với hoa lay ơn, cây quất năm nay bắt đầu vào vụ giá bán tăng hơn mùa trước. Bà Phan Thị Khánh (65 tuổi) thôn Đồng Đò, xã Bình Khê thị xã Đông Triều chia sẻ, năm nay mặc dù thời tiết khắc nghiệt hơn, khi đến ngày chuẩn bị bán còn xuất hiện mưa axit có một số hộ bị thiệt hại, song giá bán cao hơn khoảng 10%.

Quất có giá bình quân từ 300.000-800.000 đồng/cây tùy vào hình thức, chất lượng cây.

Bà Khánh cho biết để có được những cây quất đẹp, bà con phải ngâm hạt đỗ tương nhừ rồi tưới vào gốc, cùng với đó phải bón phân chất lượng, phun nấm định kỳ 1 tuần 1 lần để quả, lá đều đẹp.

Khác với lay ơn và quất, giá hoa mai đến thời điểm này không cao hơn năm ngoái, nhưng thị trường đầu ra ổn định hơn, ông Trần Ngọc Lam, thôn Đồng Đò chia sẻ, gia đình ông trồng và chăm sóc khoảng gần 2.000 gốc mai vàng Yên Tử có tuổi đời từ 3-100 năm. Thời tiết năm nay thuận lợi để có thể chăm sóc, phát triển hoa mai.

Hiện tại, nhiều khách đã đến đặt mua và nhờ kích hoa trong nhà bạt để hoa nở đúng dịp Tết. Dự kiến, năm nay gia đình sẽ đưa ra thị trường khoảng trên 100 chậu mai vàng Yên Tử.

Ông Lam thông tin thêm, thị trường tiêu thụ chủ yếu ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương… Nếu thị trường buôn bán ổn định, có thể thu nhập từ 500-800 triệu đồng.

Cùng với Bình Khê, thời điểm này người dân trồng hoa tại phường Hồng Phong (thị xã Đông Triều) cũng đang tất bật cho vựa hoa Tết. Toàn phường có 60ha trồng hoa. Các sản phẩm chủ yếu là huệ, cúc, sen, thiên lý…

Từ năm 2022 đến nay, diện tích chuyển đổi từ cây rau màu sang trồng hoa liên tục được mở rộng trên địa bàn phường và đã cho thấy được hiệu quả kinh tế rõ rệt.

Song bên cạnh các loại hoa, cây cảnh được giá thì nhiều hộ trồng đào, hoa ly đang lo lắng vì có nhiều diện tích hoa đã nở sớm, nếu thời tiết nắng ấm khả năng sẽ bị thất thu.

Chị Đinh Thị Cương (45 tuổi) thôn Đồng Đò cho biết đến thời điểm này cây quất đã được thương lái đặt trước, còn cây đào chưa có mấy thương lái đặt vì tiểu thương lo ngại hoa nở sớm, không chơi tết được, chị Cương hy vọng thời tiết ổn định để đào không nở sớm, quất không chín, rụng quả để người dân có thu nhập vụ hoa Tết.

Hiện nay một số thương lái đã vào thu mua, đánh số cây đào, quất vận chuyển đi các thị trường. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Vụ hoa tết Giáp Thìn 2024, vựa hoa lớn nhất tỉnh Quảng Ninh sẽ cung ứng ra thị trường đa dạng cả về số lượng, chủng loại hoa, cây cảnh.

Ông Lê Quốc Ruyến, Trưởng phòng Kinh tế thị xã Đông Triều, thông tin năm 2023, đơn vị phối hợp với Viện rau quả Trung ương phục tráng một số giống hoa như ly, huệ, lay ơn… cho bà con nông dân trồng phục vụ thị trường Tết.

Thu nhập bình quân từ các loại hoa này từ 300-400 triệu đồng/ha. Bên cạnh đó mai vàng có trên 10ha, cho thu nhập cao, thậm chí có cây giá 400-500 triệu đồng.

Để cùng với người dân giữ cho hoa, cây cảnh nở đúng trong dịp Tết, hiện nay cơ quan chuyên môn đã cử cán bộ với xã phường phối hợp với xã, phường trồng nhiều đào, quất, hướng dẫn bà con hạn chế tưới nước để hãm hoa nở, quả chín nhanh hơn và sử dụng thêm một số loại chất, biện pháp khoa học khác để hãm cây.

Vụ hoa Tết năm nay được mùa hơn năm ngoái, đặc biệt là có sự liên kết chặt chẽ của 4 nhà giúp người dân vừa có được nguồn hoa, cây cảnh chất lượng, vừa tìm đầu ra ổn định hơn.

Để phục vụ thị trường Tết 2024, đáp ứng nhu cầu của người dân, năm nay, Phòng Kinh tế đã tham mưu cho Thị xã Đông Triều tổ chức Hội chợ hoa-cây cảnh kết hợp thương mại tại phường Mạo Khê từ ngày 25/1-9/2/2024; phối hợp với xã Bình Khê xây dựng 3 điểm check in để giới thiệu hoa cây cảnh, tiêu thụ hoa, đồng thời, trưng bày hoa tết tại điểm cáp treo Ngọa Vân cùng nhiều hoạt động quảng bá, kích cầu khác để nhân dân và du khách vừa vãn cảnh, tham quan, lựa chọn được các sản phẩm hoa, cây cảnh ưng ý cho gia đình trong dịp Xuân Giáp Thìn 2024./.

Gia Lai: Làng mai ở phố núi Pleiku tấp bật cho vụ hoa Tết Giáp Thìn Hòa cùng niềm vui Xuân mới, đồng bào dân tộc Jrai, xã Ia Kênh, thành phố Pleiku, đang tất bật chăm mai rừng để cây trổ hoa đúng dịp Tết cổ truyền, phục vụ nhu cầu chơi hoa của khách trong khu vực.