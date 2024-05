Quảng Ninh thu hút hơn 1 triệu khách du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Bảo tàng Quảng Ninh thu hút đông du khách tới tham quan. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Theo Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, trong 5 ngày dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, khách du lịch đến tỉnh ước đạt hơn 1 triệu lượt (đạt 148% so với cùng kỳ năm 2023), tập trung cao điểm vào các ngày 28-30/4.

Trong tổng lượng khách trên, khách quốc tế ước đạt 92.768 lượt. Tổng thu du lịch ước đạt 2.210 tỷ đồng.

Các thị trường khách du lịch trọng điểm đến Quảng Ninh trong 5 ngày nghỉ lễ như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Pháp, Australia...

Số khách lưu trú trên địa bàn từ ngày 27/4-1/5 ước đạt 429.000 lượt. Vịnh Hạ Long tiếp tục là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Trong 5 ngày nghỉ lễ, vịnh Hạ Long đã đón 84.744 lượt khách; trong đó 58.218 lượt khách trong nước và 26.526 lượt khách nước ngoài. Doanh thu bán vé tham quan đạt gần 23 tỷ đồng.

Lượng khách đến Móng Cái ước đạt 168.000 lượt người, khách lưu trú đạt 50.000 lượt. Tổng lượt người xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái trong dịp này đạt 101.538 lượt người. Nhiều điểm đến của thành phố Móng Cái đã đón lượng khách tăng gấp 2-3 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Để thu hút du khách trong dịp nghỉ lễ, thành phố Móng Cái đã tổ chức chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian tạo không khí vui tươi, phấn khởi nhân kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, Quốc tế Lao động 1/5, 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024) và hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2024 như Chương trình nghệ thuật Tự hào biển đảo quê hương, Lễ hội ẩm thực Hương vị biên cương, Chương trình giao lưu các câu lạc bộ Dance mở rộng, Lễ hội đền Thánh Mẫu; đạp xe vòng quanh đảo Vĩnh Trung, Vĩnh Thực trong chương trình "Biển đảo nơi địa đầu Đông Bắc"...

Bà Phạm Thị Oanh, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thành phố Móng Cái, cho biết để nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo môi trường kinh doanh du lịch văn minh, lành mạnh, an toàn cho du khách trong 5 ngày nghỉ lễ, các ngành chức năng đã tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo môi trường kinh doanh du lịch văn minh, lành mạnh trước và trong những ngày nghỉ.

Địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về niêm yết giá, thực hiện giá theo niêm yết, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy và an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông cho du khách... Qua đó góp phần xây dựng thương hiệu “Người Móng Cái thân thiện."

Trong những ngày nghỉ lễ, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cơ bản không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài, tình hình an ninh trật tự ổn định, an toàn thực phẩm được bảo đảm. Vệ sinh môi trường, văn minh du lịch an toàn, để lại dấu ấn và thiện cảm trong lòng du khách.

Quảng Ninh luôn là điểm đến được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm. Việc chuẩn bị chu đáo, cung ứng dịch vụ tốt nhất, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu du khách, góp phần quan trọng quảng bá hình ảnh, thu hút khách du lịch, khẳng định thương hiệu Quảng Ninh là điểm đến hấp dẫn.

Năm 2024, tỉnh hướng tới mục tiêu thu hút trên 17 triệu lượt du khách, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế. Địa phương triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, thực hiện xúc tiến, quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch./.

