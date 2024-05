Sầu riêng Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tăng mạnh

Sầu riêng xuất khẩu tập kết tại Vựa trái cây Hùng Loan, 94 QL20, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, trong thời gian gần đây, sầu riêng được mệnh danh là “Vua trái cây” đã bước vào mùa thu hoạch cao điểm và đang được đưa vào thị trường Trung Quốc với số lượng ngày càng nhiều.

Do nguồn cung ngày càng lớn và giá dần “giảm nhiệt”, sầu riêng ngày càng được người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng.

Theo số liệu thống kê của Trung Quốc, quý 1/2024, Trung Quốc thông qua cửa khẩu Hữu Nghị Quan đã nhập khẩu 48.000 tấn sầu riêng, trị giá 1,85 tỷ nhân dân tệ (khoảng 2,56 triệu USD).

Trong số đó, lượng nhập khẩu sầu riêng Việt Nam có đà tăng mạnh, đạt 35.000 tấn, trị giá 1,28 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1,77 triệu USD).

Ông Lê Vưu Dương, Giám đốc Thương mại Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Baiguoyuan Quảng Tây, cho biết: “Với sự cải tiến không ngừng về sự thuận tiện trong nhập khẩu, cộng với dây chuyền công nghệ bảo quản lạnh tiên tiến, doanh số bán sầu riêng của công ty trong quý 1 năm nay đã tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái và giá bán so với những năm trước thấp hơn khoảng 30% đến 40%, do đó nhiều cửa hàng bán sầu riêng của công ty đã không còn hàng để bán.”

Phó Viện trưởng Học viện Quản lý Công thương Đại học Quảng Tây Lưu Dân Khôn cho rằng mặt hàng sầu riêng của các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng là kết quả của sự kết hợp của nhiều yếu tố.

Chất lượng cao, ưu thế chuỗi cung ứng nổi bật, quan hệ hữu nghị tốt đẹp cũng như sự phát triển nhanh chóng của các nền tảng thương mại điện tử và hệ thống logistics… đã hỗ trợ mạnh mẽ cho sầu riêng bán chạy tại Trung Quốc.

Chính nhờ mối quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN không ngừng phát triển sâu rộng, người tiêu dùng Trung Quốc đã có cơ hội thưởng thức nhiều loại trái cây có chất lượng cao và giá bán hợp lý từ các nước ASEAN./.

